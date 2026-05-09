Đoàn công tác Sở Y tế tỉnh Attapeu trao đổi kinh nghiệm tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai

(GLO)- Chiều 7-5, đoàn công tác của Sở Y tế và Bệnh viện tỉnh Attapeu (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã đến tham quan và trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, khám chữa bệnh cũng như phát triển chuyên môn y tế tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai (phường Hội Phú).

Tham gia đoàn công tác có ông Khăm Mặn Sý Sạ Mút - Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Attapeu, Ban Giám đốc Bệnh viện tỉnh Attapeu cùng đại diện phòng khám Mittaphab Clinic - đối tác của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tại Attapeu.

Về phía Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, tiếp đoàn công tác có ông Nguyễn Thi - Phó Tổng Giám đốc Thường trực và đại diện lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo các phòng, khoa và cán bộ nhân viên đơn vị.

Các thành viên Đoàn công tác Sở Y tế tỉnh Attapeu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, cán bộ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Ảnh: Duy Hảo

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác Sở Y tế tỉnh Attapeu đã trực tiếp tìm hiểu cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị y tế, quy trình vận hành và hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Đại diện đoàn công tác, Ông Khăm Mặn Sý Sạ Mút - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Attapeu đánh giá cao tinh thần làm việc chuyên nghiệp, tận tâm của đội ngũ nhân viên y tế cùng hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang, trang thiết bị được đầu tư đồng bộ và quy trình tổ chức khoa học tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ mong muốn Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai sẽ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực y tế, phối hợp hội chẩn từ xa và tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân đến từ tỉnh Attapeu trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, hai đơn vị đã đạt được một số thống nhất bước đầu, tạo tiền đề cho các hoạt động hợp tác chuyên môn lâu dài trong tương lai.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tặng quà lưu niệm đến đoàn công tác Sở Y tế tỉnh Attapeu. Ảnh: Duy Hảo

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thi - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho rằng, đây không chỉ là dịp để các đơn vị y tế hai nước cùng chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mà còn góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam - Lào.