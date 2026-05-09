Đoàn công tác Sở Y tế tỉnh Attapeu trao đổi kinh nghiệm tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai

NHƯ NGUYỆN
(GLO)- Chiều 7-5, đoàn công tác của Sở Y tế và Bệnh viện tỉnh Attapeu (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã đến tham quan và trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, khám chữa bệnh cũng như phát triển chuyên môn y tế tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai (phường Hội Phú).

Tham gia đoàn công tác có ông Khăm Mặn Sý Sạ Mút - Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Attapeu, Ban Giám đốc Bệnh viện tỉnh Attapeu cùng đại diện phòng khám Mittaphab Clinic - đối tác của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tại Attapeu.

Về phía Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, tiếp đoàn công tác có ông Nguyễn Thi - Phó Tổng Giám đốc Thường trực và đại diện lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo các phòng, khoa và cán bộ nhân viên đơn vị.

Các thành viên Đoàn công tác Sở Y tế tỉnh Attapeu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, cán bộ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Ảnh: Duy Hảo

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác Sở Y tế tỉnh Attapeu đã trực tiếp tìm hiểu cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị y tế, quy trình vận hành và hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Đại diện đoàn công tác, Ông Khăm Mặn Sý Sạ Mút - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Attapeu đánh giá cao tinh thần làm việc chuyên nghiệp, tận tâm của đội ngũ nhân viên y tế cùng hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang, trang thiết bị được đầu tư đồng bộ và quy trình tổ chức khoa học tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ mong muốn Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai sẽ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực y tế, phối hợp hội chẩn từ xa và tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân đến từ tỉnh Attapeu trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, hai đơn vị đã đạt được một số thống nhất bước đầu, tạo tiền đề cho các hoạt động hợp tác chuyên môn lâu dài trong tương lai.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tặng quà lưu niệm đến đoàn công tác Sở Y tế tỉnh Attapeu. Ảnh: Duy Hảo

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thi - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho rằng, đây không chỉ là dịp để các đơn vị y tế hai nước cùng chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mà còn góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam - Lào.

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Theo Bộ Y tế, trong 4 tuần từ 18.3 - 18.4, cả nước ghi nhận 302 trường hợp mắc Covid-19, không có ca tử vong. Trong 4 tháng từ 14.12.2025 - 18.4.2026, cả nước ghi nhận 356 trường hợp mắc Covid-19, 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc Covid-19 cao hơn 4,4 lần (đến 18.4.2026).

Cân nhắc khi "giải nhiệt" bằng nước mía

(GLO)- Nước mía là thức uống giải nhiệt quen thuộc trong những ngày nắng nóng nhưng không phải ai cũng phù hợp để sử dụng. Với một số trường hợp, việc uống nước mía có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, các trạm y tế được chuyển giao về UBND cấp xã, phường quản lý. Trước yêu cầu duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân, các địa phương và ngành Y tế đang tích cực phối hợp, hỗ trợ để hệ thống y tế cơ sở vận hành thông suốt.

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong các món giải khát, hạt đác còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp năng lượng và giúp thanh nhiệt. Tuy nhiên, việc sử dụng đúng cách vẫn là yếu tố quan trọng để phát huy hiệu quả của loại hạt này.

Nơi giành lại hy vọng sống cho bệnh nhi

(GLO)- Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) giữ vai trò chuyên sâu trong chăm sóc và điều trị bệnh nhi. Nơi đây quy tụ đội ngũ thầy thuốc tận tụy, ngày đêm nỗ lực vì mục tiêu giành lại sự sống cho các em nhỏ. 

Những thực phẩm nào càng ăn càng nhanh già?

(GLO)- Chế độ ăn uống không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn quyết định tốc độ lão hóa của cơ thể. Một số thực phẩm quen thuộc nếu tiêu thụ thường xuyên có thể đẩy nhanh quá trình già hóa, khiến làn da xuống cấp và cơ thể suy giảm sớm hơn bạn nghĩ.

Quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần trong đời sống

(GLO)- Những năm gần đây, sức khỏe tâm thần không còn là chủ đề xa lạ khi ngày càng nhiều người chủ động tìm hiểu, chia sẻ, tìm kiếm sự hỗ trợ. Sự thay đổi trong nhận thức không chỉ giúp xóa dần định kiến mà còn góp phần thúc đẩy việc phát hiện, chăm sóc và điều trị các vấn đề tâm thần sớm hơn.

