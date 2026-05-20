Chủ động chăm sóc sức khỏe người dân

(GLO)- Theo Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần.

Ngành Y tế tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai nhằm đưa chủ trương lớn này sớm đi vào thực tiễn.

Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị mở ra bước chuyển lớn trong tư duy chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Theo đó, ngành Y tế đang hướng mạnh sang chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe toàn diện và chăm sóc sức khỏe liên tục theo vòng đời cho người dân.

Ngày 6-5-2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác này trên phạm vi toàn quốc theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai thăm hỏi tình hình bệnh nhân. Ảnh: N.N

Bộ Y tế cũng đã ban hành Quyết định số 1272/QĐ-BYT ngày 6-5-2026 phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân.

Tiếp đó, ngày 12-5, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chuyên môn, tiến tới triển khai chủ trương khám sức khỏe miễn phí toàn dân theo lộ trình từ năm 2026. Nội dung khám sức khỏe được xây dựng phù hợp với từng nhóm tuổi và đối tượng cụ thể, gồm trẻ em dưới 6 tuổi; người từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi và từ đủ 18 tuổi trở lên...

Ngày 9-5, Sở Y tế Gia Lai tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí theo chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh. Hội nghị kết nối đến 43 điểm cầu gồm các đơn vị y tế trên toàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị tập trung phân tích phương án triển khai cụ thể từ xây dựng kế hoạch tổng thể đến xác định, tối ưu nguồn lực thực hiện. Theo Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là trách nhiệm của ngành y tế đối với cộng đồng.

“Thực hiện phương châm lấy phòng bệnh làm chính theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, việc khám sức khỏe định kỳ đóng vai trò then chốt giúp người dân chủ động phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe hiệu quả nhất” - ông Hùng nhấn mạnh.

Cũng theo Giám đốc Sở Y tế, để triển khai hiệu quả nhiệm vụ trên, các đơn vị phải thành lập ban chỉ đạo riêng; xác định nhóm đối tượng ưu tiên, địa bàn ưu tiên; xây dựng phương án huy động nhân lực, bố trí điểm khám bệnh, chuẩn bị trang thiết bị, vật tư y tế, tăng cường truyền thông và hoàn thiện các điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm chương trình được thực hiện đồng bộ, khoa học, đúng lộ trình.

Sau chỉ đạo của Sở Y tế, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương rà soát, lập danh sách các đối tượng ưu tiên phục vụ triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí năm 2026.

Ông Trương Minh Cẩn - Giám đốc Trung tâm Y tế Chư Sê - cho biết: Đơn vị đã có văn bản đề nghị UBND xã và trạm y tế các xã Chư Sê, Bờ Ngoong, Al Bá, Ia Ko phối hợp rà soát, lập danh sách các nhóm ưu tiên gồm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính và người sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng khó khăn.

Việc rà soát hoàn thành trước ngày 18-5 để ngành Y tế kịp thời tổng hợp, xây dựng phương án tổ chức khám sức khỏe đúng tiến độ và bảo đảm hiệu quả.

Trạm Y tế xã Ia Khươl đang khẩn trương rà soát, lập danh sách các đối tượng ưu tiên phục vụ triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí năm 2026. Ảnh: N.N

Tại xã biên giới Ia Pnôn, công tác chuẩn bị cũng đang được triển khai khẩn trương. Ông Trần Văn Nam - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ia Pnôn - cho biết: “Địa phương có hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn xã có 5.760 hộ đã được lập danh sách.

Việc triển khai khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí thời gian tới sẽ góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân”

Không chỉ cán bộ y tế, nhiều người dân cũng bày tỏ sự phấn khởi trước chủ trương lớn này. Bà Phạm Thị Kênh (thôn 1, xã An Toàn) chia sẻ: “Vừa qua, cán bộ địa phương, nhân viên y tế đã đến từng nhà rà soát, thống kê danh sách. Đây là sự quan tâm rất thiết thực, khiến người dân phấn khởi khi biết sắp tới được khám sức khỏe miễn phí”.

Có thể thấy, từ chủ trương lớn của Trung ương đến những bước chuẩn bị cụ thể tại Gia Lai đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân theo hướng chủ động, toàn diện và công bằng hơn.

Không chỉ giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế từ sớm, việc khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí còn góp phần thay đổi nhận thức trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hướng tới xây dựng một xã hội khỏe mạnh, phát triển bền vững trong giai đoạn mới.