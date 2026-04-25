UBND xã Ia Púch và Công ty Quang Đức kết nghĩa với làng Goòng

(GLO)- Chiều 24-4, UBND xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai) và Công ty TNHH Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức đã tổ chức lễ kết nghĩa với làng Goòng.

Theo nội dung ký kết, Công ty TNHH Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức sẽ đồng hành cùng địa phương triển khai nhiều chương trình thiết thực.

Các đơn vị, địa phương ký kết các nội dung kết nghĩa. Ảnh: Văn Lâm

Cụ thể, tham gia đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như: đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, cấp nước sinh hoạt, nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo; đồng thời, góp phần xây dựng các công trình phúc lợi như nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng.

Trong lĩnh vực sản xuất, doanh nghiệp cam kết cùng địa phương hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất bền vững nhằm nâng cao năng suất, thu nhập cho người dân.

Cùng với đó, doanh nghiệp cam kết tạo cơ hội việc làm tại chỗ; đồng thời, tham gia xây dựng thương hiệu, liên kết tiêu thụ sản phẩm đặc sản của địa phương.

Các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề và chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng được quan tâm thông qua các hoạt động như: hỗ trợ học bổng, dụng cụ học tập, tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức; đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường; khám - chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tuyên truyền nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe.

Ngoài ra, các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, tổ chức lễ hội truyền thống sẽ được duy trì, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Công tác an sinh xã hội cũng được chú trọng với các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, hỗ trợ kịp thời khi xảy ra thiên tai, khó khăn đột xuất.

cong-ty-tnhh-kinh-doanh-hang-xuat-khau-quang-duc-ban-giao-cong-trinh-dien-chieu-sang-tai-lang-goong.jpg
Công ty TNHH Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức bàn giao công trình điện chiếu sáng tại làng Goòng. Ảnh: Văn Lâm

Dịp này, Công ty TNHH Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức đã bàn giao công trình điện chiếu sáng tại làng Goòng, với tổng trị giá 125 triệu đồng; tặng 17 suất quà (500.000 đồng/suất) cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

UBND xã Ia Púch cũng hỗ trợ 2 triệu đồng để làng duy tu, bảo dưỡng một số công trình công cộng trên địa bàn.

