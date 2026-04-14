Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

UBND tỉnh thống nhất thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ BHYT cho người đang cư trú tại 73 xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn) và 50 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II (xã khó khăn).

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ BHYT cho người đang cư trú tại 73 xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn) và 50 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II (xã khó khăn) trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 16/1/2026; Quyết định số 60/QĐ-BDTTG ngày 29/1/2026 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo công bố danh sách thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III giai đoạn 2026-2030 theo quy định tại điểm o khoản 3 Điều 12 của Luật BHYT.

Việc hỗ trợ này nhằm đảm bảo quyền lợi cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cơ sở phối hợp với UBND cấp xã lập danh sách cấp thẻ BHYT cho các đối tượng đúng theo quy định. UBND các xã, phường phối hợp lập danh sách tham gia BHYT cho các đối tượng theo Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 31/1/2025 của UBND tỉnh.