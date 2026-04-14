Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

NHƯ NGUYỆN
(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

UBND tỉnh thống nhất thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ BHYT cho người đang cư trú tại 73 xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn) và 50 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II (xã khó khăn). Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ BHYT cho người đang cư trú tại 73 xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn) và 50 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II (xã khó khăn) trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 16/1/2026; Quyết định số 60/QĐ-BDTTG ngày 29/1/2026 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo công bố danh sách thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III giai đoạn 2026-2030 theo quy định tại điểm o khoản 3 Điều 12 của Luật BHYT.

Việc hỗ trợ này nhằm đảm bảo quyền lợi cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cơ sở phối hợp với UBND cấp xã lập danh sách cấp thẻ BHYT cho các đối tượng đúng theo quy định. UBND các xã, phường phối hợp lập danh sách tham gia BHYT cho các đối tượng theo Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 31/1/2025 của UBND tỉnh.

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

(GLO)- Phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

(GLO)- Câu lạc bộ thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên (trực thuộc Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia) quy tụ 32 người trẻ đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Họ gặp nhau ở điểm chung: giàu lòng nhân ái, có tinh thần thiện nguyện và mong muốn chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đề xuất bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

Đề xuất bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

(GLO)- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, quy định cụ thể về 21 khoản thu nhập được miễn thuế, đồng thời bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế so với trước đây.

