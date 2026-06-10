Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Gia Lai tổ chức giao lưu “Gia đình - Nơi yêu thương và chia sẻ” nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THẢO KHUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 10-6, tại phường Quy Nhơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình giao lưu “Gia đình - Nơi yêu thương và chia sẻ” nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2001 - 28-6-2026), thu hút 48 gia đình tiêu biểu cùng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

Tham gia chương trình, các gia đình tiêu biểu đã tranh tài tại gameshow “Gia đình - Nơi yêu thương và chia sẻ” với hình thức ứng dụng công nghệ số. Nội dung gameshow tập trung vào kiến thức gia đình, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, ứng xử trong thời đại công nghệ số và các tình huống thực tiễn trong cuộc sống.

gia-dinh-viet-nam-3.jpg
Chương trình có sự tham gia của 48 gia đình tiêu biểu trong toàn tỉnh. Ảnh: Thảo Khuy

Bên cạnh đó, chương trình còn có talkshow “Bí quyết xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời đại công nghệ số”. Qua đó, cập nhật thêm kiến thức, kỹ năng ứng xử, tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình trước những tác động của môi trường số.

Dịp này, Ban tổ chức đã tổng kết và trao giải Cuộc thi thiết kế video/clip “Gia đình 4.0 - Kết nối yêu thương”. Sau thời gian phát động, cuộc thi nhận được 105 tác phẩm dự thi của các gia đình đến từ các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Qua các vòng sơ khảo, chung khảo và bình chọn công khai trên Fanpage Hội LHPN tỉnh Gia Lai, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và 38 giải khuyến khích.

Gia đình chị Trần Phạm Thị Hồng Ngưu (phường Quy Nhơn Bắc) xuất sắc đạt giải nhất. Ba giải nhì thuộc về gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Ngân (phường Hoài Nhơn Nam), gia đình chị Bùi Thị Bích Nguyệt (Hội Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai) và gia đình chị Đỗ Thị Thu Ánh (xã Hội Sơn).

gia-dinh-viet-nam-6.jpg
Các gia đình chia sẻ tại talkshow “Bí quyết xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời đại công nghệ số”. Ảnh: Thảo Khuy

Cùng với đó, Ban tổ chức trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ” năm 2026. Cuộc thi được tổ chức trong 5 kỳ, thu hút 617.209 lượt tham gia, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức về an toàn thực phẩm cho hội viên, phụ nữ và người dân. Kết quả, Ban tổ chức trao 15 giải cá nhân gồm 5 giải nhất, 5 giải nhì, 5 giải ba và 2 giải tập thể.

Trong đó, Hội LHPN xã Ân Tường đạt giải “Đơn vị có số lượt người tham gia thi nhiều nhất” ở các kỳ I, II, III và IV; đồng thời đạt giải “Đơn vị có nhiều bài thi đạt giải”. Hội LHPN xã Ia Phí đạt giải “Đơn vị có số lượt người tham gia thi nhiều nhất” ở kỳ V.

Thông qua các hoạt động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mong muốn tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; phát huy vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, giáo dục và hình thành nhân cách cho các thế hệ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai tổ chức cuộc thi video/clip “Gia đình 4.0: Kết nối yêu thương”

Gia Lai tổ chức cuộc thi video/clip “Gia đình 4.0: Kết nối yêu thương”

(GLO)- Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2026), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức Cuộc thi thiết kế video/clip “Gia đình 4.0: Kết nối yêu thương” với sự tham gia của 137 gia đình tiêu biểu đến từ các xã, phường và đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Điểm sáng mô hình “Phụ nữ nói không với thuốc lá”

Điểm sáng mô hình “Phụ nữ nói không với thuốc lá”

Đời sống

(GLO)- Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vân Canh đã triển khai nhiều mô hình, cách làm thiết thực trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, lành mạnh.

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

Đời sống

(GLO)- Đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Hội Người mù Việt Nam đã tổng kết và trao giải cuộc thi Khắc sâu lời Bác - tỏa sáng tấm gương “Tàn nhưng không phế”, lan tỏa những câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó của người khiếm thị.

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Đời sống

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Đời sống

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

Đời sống

(GLO)- Từng sống khép kín vì mặc cảm bệnh phong, cụm dân cư 26 hộ với hơn 100 nhân khẩu ở cuối làng Grôn (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nay đã dần hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn và ổn định cuộc sống, góp phần để làng Grôn từng ngày đổi thay.

null