Gia Lai tổ chức giao lưu “Gia đình - Nơi yêu thương và chia sẻ” nhân Ngày Gia đình Việt Nam

(GLO)- Sáng 10-6, tại phường Quy Nhơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình giao lưu “Gia đình - Nơi yêu thương và chia sẻ” nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2001 - 28-6-2026), thu hút 48 gia đình tiêu biểu cùng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

Tham gia chương trình, các gia đình tiêu biểu đã tranh tài tại gameshow “Gia đình - Nơi yêu thương và chia sẻ” với hình thức ứng dụng công nghệ số. Nội dung gameshow tập trung vào kiến thức gia đình, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, ứng xử trong thời đại công nghệ số và các tình huống thực tiễn trong cuộc sống.

Chương trình có sự tham gia của 48 gia đình tiêu biểu trong toàn tỉnh. Ảnh: Thảo Khuy

Bên cạnh đó, chương trình còn có talkshow “Bí quyết xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời đại công nghệ số”. Qua đó, cập nhật thêm kiến thức, kỹ năng ứng xử, tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình trước những tác động của môi trường số.

Dịp này, Ban tổ chức đã tổng kết và trao giải Cuộc thi thiết kế video/clip “Gia đình 4.0 - Kết nối yêu thương”. Sau thời gian phát động, cuộc thi nhận được 105 tác phẩm dự thi của các gia đình đến từ các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Qua các vòng sơ khảo, chung khảo và bình chọn công khai trên Fanpage Hội LHPN tỉnh Gia Lai, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và 38 giải khuyến khích.

Gia đình chị Trần Phạm Thị Hồng Ngưu (phường Quy Nhơn Bắc) xuất sắc đạt giải nhất. Ba giải nhì thuộc về gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Ngân (phường Hoài Nhơn Nam), gia đình chị Bùi Thị Bích Nguyệt (Hội Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai) và gia đình chị Đỗ Thị Thu Ánh (xã Hội Sơn).

Các gia đình chia sẻ tại talkshow “Bí quyết xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời đại công nghệ số”. Ảnh: Thảo Khuy

Cùng với đó, Ban tổ chức trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ” năm 2026. Cuộc thi được tổ chức trong 5 kỳ, thu hút 617.209 lượt tham gia, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức về an toàn thực phẩm cho hội viên, phụ nữ và người dân. Kết quả, Ban tổ chức trao 15 giải cá nhân gồm 5 giải nhất, 5 giải nhì, 5 giải ba và 2 giải tập thể.

Trong đó, Hội LHPN xã Ân Tường đạt giải “Đơn vị có số lượt người tham gia thi nhiều nhất” ở các kỳ I, II, III và IV; đồng thời đạt giải “Đơn vị có nhiều bài thi đạt giải”. Hội LHPN xã Ia Phí đạt giải “Đơn vị có số lượt người tham gia thi nhiều nhất” ở kỳ V.

Thông qua các hoạt động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mong muốn tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; phát huy vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, giáo dục và hình thành nhân cách cho các thế hệ.