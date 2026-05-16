Gia Lai tổ chức cuộc thi video/clip “Gia đình 4.0: Kết nối yêu thương”

(GLO)- Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2026), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức Cuộc thi thiết kế video/clip “Gia đình 4.0: Kết nối yêu thương” với sự tham gia của 137 gia đình tiêu biểu đến từ các xã, phường và đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Theo kế hoạch, mỗi đơn vị lựa chọn 1 gia đình gồm bố, mẹ và 2 con tham gia dự thi bằng video/clip ngắn không quá 60 giây. Nội dung tập trung giới thiệu những khoảnh khắc hạnh phúc, gắn kết gia đình trong thời đại công nghệ số; đồng thời khuyến khích lồng ghép các yếu tố “số” như: gọi video cho người thân ở xa, học trực tuyến, sử dụng thiết bị thông minh hoặc ứng dụng công nghệ trong sinh hoạt gia đình.

Hội LHPN tỉnh Gia Lai triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Gia đình-Nơi yêu thương và chia sẻ”. Ảnh: Minh Châu

Các tác phẩm dự thi gửi về Hội LHPN tỉnh trước 10 giờ ngày 1-6-2026.

Cuộc thi được tổ chức qua 2 vòng gồm sơ khảo và chung khảo. Trong đó, 48 video/clip xuất sắc nhất sẽ được đăng tải trên Fanpage tại địa chỉ: https://www.facebook.com/phunutinhgialai, để cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân tham gia bình chọn công khai.

Ban tổ chức sẽ trao 48 giải thưởng gồm: 1 giải Nhất trị giá 1,5 triệu đồng; 3 giải Nhì, mỗi giải 1,2 triệu đồng; 6 giải Ba, mỗi giải 900 nghìn đồng và 38 giải Khuyến khích, mỗi giải 600 nghìn đồng.

Bên cạnh cuộc thi, 48 gia đình đạt giải sẽ tham gia chương trình giao lưu “Gia đình-Nơi yêu thương và chia sẻ” dưới hình thức gameshow sân khấu ứng dụng công nghệ số.

Dịp này còn diễn ra talkshow “Bí quyết xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời đại công nghệ số” với sự tham gia của các diễn giả, khách mời nhằm lan tỏa giá trị gia đình hiện đại, gắn kết và yêu thương.

Chương trình diễn ra lúc 8 giờ ngày 10-6-2026 tại phường Quy Nhơn, thu hút khoảng 370 đại biểu tham dự gồm lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ Hội phụ nữ các cấp cùng các gia đình tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.