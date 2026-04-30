Ra mắt mô hình Phụ nữ hỗ trợ gia đình tang viếng tại xã Cửu An

(GLO)- Chiều 29-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cửu An (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ra mắt mô hình “Phụ nữ hỗ trợ gia đình tang viếng” tại các Chi hội Phụ nữ thôn Cửu Đạo, Tú Thủy 1 và Tú Thủy 2, với sự tham gia của 24 thành viên.

Theo đó, các thành viên trong mô hình sẽ hỗ trợ gia đình hội viên khi có người thân qua đời thông qua nhiều hoạt động như: phụ giúp nấu ăn, đảm bảo công tác hậu cần, tiếp khách, dọn dẹp, trực hỗ trợ và thực hiện các công việc cần thiết trong thời gian diễn ra tang lễ.

Quang cảnh buổi ra mắt mô hình “Phụ nữ hỗ trợ gia đình tang viếng”. Ảnh: Đồng Lai

Bên cạnh đó, mô hình còn vận động hội viên cùng chung tay chia sẻ, hỗ trợ về tinh thần và vật chất khi gia đình gặp khó khăn; đồng thời tuyên truyền, thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang.

Các thành viên tham gia mô hình “Phụ nữ hỗ trợ gia đình tang viếng”. Ảnh: Đồng Lai

Việc thành lập mô hình nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, kịp thời hỗ trợ các gia đình có tang sự, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa, thắt chặt tình làng nghĩa xóm và xây dựng đời sống văn minh tại địa phương.