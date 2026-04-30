Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Ra mắt mô hình Phụ nữ hỗ trợ gia đình tang viếng tại xã Cửu An

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 29-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cửu An (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ra mắt mô hình “Phụ nữ hỗ trợ gia đình tang viếng” tại các Chi hội Phụ nữ thôn Cửu Đạo, Tú Thủy 1 và Tú Thủy 2, với sự tham gia của 24 thành viên.

Theo đó, các thành viên trong mô hình sẽ hỗ trợ gia đình hội viên khi có người thân qua đời thông qua nhiều hoạt động như: phụ giúp nấu ăn, đảm bảo công tác hậu cần, tiếp khách, dọn dẹp, trực hỗ trợ và thực hiện các công việc cần thiết trong thời gian diễn ra tang lễ.

Quang cảnh buổi ra mắt mô hình “Phụ nữ hỗ trợ gia đình tang viếng”. Ảnh: Đồng Lai

Bên cạnh đó, mô hình còn vận động hội viên cùng chung tay chia sẻ, hỗ trợ về tinh thần và vật chất khi gia đình gặp khó khăn; đồng thời tuyên truyền, thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang.

Các thành viên tham gia mô hình “Phụ nữ hỗ trợ gia đình tang viếng”. Ảnh: Đồng Lai

Việc thành lập mô hình nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, kịp thời hỗ trợ các gia đình có tang sự, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa, thắt chặt tình làng nghĩa xóm và xây dựng đời sống văn minh tại địa phương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thoát nạn sau vụ tai nạn giao thông, vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai mời cơm tri ân những người đã giúp đỡ bằng tấm thiệp mời gây xôn xao dư luận

Tấm thiệp “từ cõi chết trở về” và bữa cơm nghĩa tình

Đời sống

(GLO)- Tấm thiệp “Lễ cúng tạ - từ cõi chết trở về” bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí rùng mình. Đây là lời mời “kỳ lạ” của một cặp vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai, những người may mắn vượt qua lằn ranh sống - chết và trở lại với lòng biết ơn sâu sắc.

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

Đời sống

(GLO)- Những năm qua, chị Phan Thị Trà My (36 tuổi, nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) luôn có mặt khi bệnh nhân cần máu cấp cứu. Đến nay, chị đã 25 lần hiến máu cứu người và là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Học nghề để viết lại tương lai

Lao động - Việc làm

(GLO)- Nhiều người từng dang dở việc học, đi làm nhiều năm hoặc đã lớn tuổi đang chọn cách học nghề để bắt đầu hành trình mới. Khi thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng, học nghề trở thành lựa chọn thiết thực để mở ra tương lai tốt hơn.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Gia Lai.

Giảm thiểu tai nạn lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững

Lao động - Việc làm

(GLO)- Chiều 24-4, Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động tổ chức hội nghị đối thoại về an toàn, vệ sinh lao động theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 23 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương chủ trì hội nghị.

Xây dựng, sửa chữa 76 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Xã hội

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị hiệp đồng triển khai nhiệm vụ huy động lực lượng tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.

