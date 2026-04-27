Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Một phụ nữ ở xã Bình Dương tìm cách trả lại 65 triệu đồng chuyển nhầm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Công an xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai) vừa hỗ trợ một công dân trên địa bàn trả lại số tiền 65 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Trước đó, sáng 23-4, chị Huỳnh Thị Mỹ Kiều (SN 1982, trú tại thôn Dương Liễu Bắc, xã Bình Dương) bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng của mình được cộng số tiền 65 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Nhận thấy rất có khả năng ai đó đã chuyển nhầm, chị Kiều lập tức đến Công an xã trình báo sự việc.

chi-kieu-trao-tra-tien-cho-anh-cong.jpg
Chị Kiều chuyển trả toàn bộ số tiền chuyển nhầm cho anh Tâm. Ảnh: Nguyễn Đức

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Dương cử cán bộ nắm thông tin, phối hợp với phía ngân hàng xác minh danh tính người chuyển tiền thông qua nội dung tin nhắn biến động số dư.

Trong sáng cùng ngày, Công an xã xác định và liên hệ người chuyển tiền là anh Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1980, trú tại phường Quy Nhơn). Anh Tâm cho biết trong lúc chuyển tiền qua ứng dụng trên điện thoại do sơ ý đã bấm nhầm số tài khoản, dẫn đến sự việc nói trên.

Trưa cùng ngày, anh Tâm đến Công an xã Bình Dương để thực hiện một số thủ tục theo quy định và nhận lại toàn bộ số tiền do chị Kiều chuyển trả.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số” .

Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số”

Đời sống

(GLO)- Tối 23-4, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chư Sê phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về phong trào “Bình dân học vụ số”; hướng dẫn sử dụng VNeID mức độ 2; phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và ra mắt mô hình “Gia đình số”.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc

Xã hội

(GLO)- Ba năm qua, Thư viện Pleiku kiên trì gieo những “hạt giống” văn hóa đọc trong học sinh ở khu vực Tây Gia Lai. Từ ngoại khóa đọc sách đến những chuyến xe thư viện lưu động, hành trình ấy đang từng bước góp phần hình thành thói quen đọc và nuôi dưỡng tình yêu tri thức ở độc giả trẻ.

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

Đời sống

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần một thôn/bản/làng/khu phố hoàn thành chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT)”, BHXH cơ sở Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) đang cùng 7 xã thuộc địa bàn phụ trách “chia nhỏ để làm chắc”, góp phần đưa chính sách an sinh lan tỏa sâu rộng ở cơ sở.

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

Đời sống

(GLO)- Những năm qua, công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng được triển khai đồng bộ ở cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội.

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Đời sống

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

