Một phụ nữ ở xã Bình Dương tìm cách trả lại 65 triệu đồng chuyển nhầm

(GLO)- Công an xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai) vừa hỗ trợ một công dân trên địa bàn trả lại số tiền 65 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Trước đó, sáng 23-4, chị Huỳnh Thị Mỹ Kiều (SN 1982, trú tại thôn Dương Liễu Bắc, xã Bình Dương) bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng của mình được cộng số tiền 65 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Nhận thấy rất có khả năng ai đó đã chuyển nhầm, chị Kiều lập tức đến Công an xã trình báo sự việc.

Chị Kiều chuyển trả toàn bộ số tiền chuyển nhầm cho anh Tâm. Ảnh: Nguyễn Đức

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Dương cử cán bộ nắm thông tin, phối hợp với phía ngân hàng xác minh danh tính người chuyển tiền thông qua nội dung tin nhắn biến động số dư.

Trong sáng cùng ngày, Công an xã xác định và liên hệ người chuyển tiền là anh Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1980, trú tại phường Quy Nhơn). Anh Tâm cho biết trong lúc chuyển tiền qua ứng dụng trên điện thoại do sơ ý đã bấm nhầm số tài khoản, dẫn đến sự việc nói trên.

Trưa cùng ngày, anh Tâm đến Công an xã Bình Dương để thực hiện một số thủ tục theo quy định và nhận lại toàn bộ số tiền do chị Kiều chuyển trả.