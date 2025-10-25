Công an phường Quy Nhơn Bắc giúp dân lấy lại 750 triệu đồng chuyển nhầm

(GLO)- Công an phường Quy Nhơn Bắc vừa nhận được thư cảm ơn của chị Nguyễn Thị Vy (SN 1982, ở khu phố 6, phường Quy Nhơn Bắc). Trước đó, chị Vy được đơn vị hỗ trợ nhận lại 750 triệu đồng đã chuyển nhầm trong lúc thực hiện giao dịch qua ứng dụng ngân hàng.

Vào sáng 19-10, chị Vy đến Công an phường Quy Nhơn Bắc trình báo sự việc: Ngày 18-10, trong lúc thực hiện giao dịch chuyển tiền cho đối tác, chị đã chuyển nhầm 750 triệu đồng cho một tài khoản tên N.T.T. Sau khi phát hiện sự việc, chị Vy đã tìm nhiều cách nhưng không thể tự giải quyết.

Chị Vy viết thư cảm ơn Công an phường Quy Nhơn Bắc sau khi nhận lại số tiền chuyển nhầm. Ảnh: ĐVCC

Tiếp nhận trình báo, Công an phường cử cán bộ phối hợp làm việc với phía ngân hàng để xác minh thông tin; xác định được người nhận tiền chuyển nhầm là một công dân ở xã Thượng Hồng, TP Hải Phòng. Đơn vị liên hệ với Công an xã Thượng Hồng đề nghị hỗ trợ, xác minh từ phía chị T.

Sau khi làm rõ nội dung sự việc, lực lượng Công an hai địa phương đã hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục theo quy định để giao nhận lại số tiền đã chuyển nhầm. Đến sáng 20-10, chị Vy đã nhận lại đầy đủ số tiền nói trên.