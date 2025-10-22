Công an xã Hoài Ân hỗ trợ người dân lấy lại tiền chuyển nhầm

(GLO)-Ngày 22-10, ông Đặng Ngọc Hiệp (SN 1985, trú xã Kim Sơn) đã đến Công an xã Hoài Ân để gửi thư cảm ơn lực lượng Công an vì đã giúp ông nhận lại 21 triệu đồng chuyển khoản nhầm cho người lạ.

Ngày 20-10, trong lúc thực hiện giao dịch qua ngân hàng, do sơ suất nhập sai số tài khoản, ông Hiệp đã chuyển nhầm 21 triệu đồng cho một người không quen biết, không xác định được địa chỉ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, Công an xã Hoài Ân đã nhanh chóng xác minh, làm rõ tài khoản nhận tiền và chủ động liên hệ, vận động chủ tài khoản hoàn trả số tiền chuyển nhầm.

Quá trình làm việc gặp nhiều khó khăn do người nhận tiền trú tại xã Võ Miếu (tỉnh Phú Thọ) ban đầu còn lo ngại bị lừa đảo. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an xã Hoài Ân và Công an xã Võ Miếu, chủ tài khoản đã hoàn trả đầy đủ số tiền cho ông Hiệp.

Ông T.V.B. (xã Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ) thực hiện thủ tục trả tiền cho ông Hiệp tại CA xã Võ Miếu. Ảnh: ĐVCC

Đến sáng 22-10, ông Hiệp đã chính thức nhận lại toàn bộ số tiền bị chuyển nhầm. Trong thư cảm ơn gửi Công an xã Hoài Ân, ông bày tỏ sự trân trọng và xúc động trước tinh thần tận tụy, trách nhiệm và phong cách làm việc nhanh nhạy, hiệu quả của lực lượng Công an cơ sở.

Công an xã Hoài Ân bàn giao số tiền cho ông Hiệp. Ảnh: ĐVCC

Qua sự việc, Công an xã Hoài Ân khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên ngân hàng và thông tin người nhận trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền trực tuyến; tuyệt đối không xác nhận chuyển khoản khi chưa đối chiếu kỹ để tránh xảy ra nhầm lẫn đáng tiếc.