Công an phường Quy Nhơn Nam bắt đối tượng cướp điện thoại

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã tạm giữ hình sự Đặng Bảo Hoàng (SN 2004, trú tại xã Phù Mỹ Đông) để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Tối 25-11, Công an phường Quy Nhơn Nam tiếp nhận tin báo từ em Trần Quốc T. và em Võ Tiến H. (16 tuổi, trú tại phường An Khê) về việc bị một thanh niên chiếm đoạt 2 điện thoại di động tại nhà trọ ở phường Quy Nhơn Nam.

Đối tượng Đặng Bảo Hoàng. Ảnh: ĐVCC



Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Quy Nhơn Nam tổ chức xác minh, truy nóng tại hiện trường; phát hiện Đặng Bảo Hoàng là đối tượng nghi vấn nên đưa về Công an phường để đấu tranh, làm rõ.

Bước đầu Hoàng khai nhận: Khuya 23-11, Hoàng đến phòng trọ của T. và H. (đường Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam) để tìm bạn thì thấy 2 em đang xem điện thoại. Hoàng dùng tay, chai rượu thủy tinh đánh em T.

Sau khi dọa nạt, Hoàng chở 2 em bằng xe máy đến một tiệm cầm đồ ở phường Quy Nhơn Nam để cầm cố 1 chiếc điện thoại của T. được 1,5 triệu đồng. Chiếc điện thoại của H., Hoàng giữ lại sử dụng.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.