Gia Lai: Mâu thuẫn với chồng, vợ dìm chết con trai 4 tuổi

(GLO)- Ngày 7-11, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra làm rõ vụ giết người gây rúng động dư luận tại xã Biển Hồ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 6-11, Bùi Thị Thu Hà (SN 2002, trú tại thôn 4, xã Bàu Cạn) điều khiển xe máy chở con trai là cháu T.H.U.V. (SN 2021) đến khu vực bờ hồ của Khu di tích Biển Hồ (thôn 3, xã Biển Hồ).

doi-tuong-ha-khai-nhan-co-y-dinh-giet-con-trai-roi-tu-tu-anh-duy-hai.jpg
Đối tượng Hà khai nhận có ý định giết con trai rồi tự tử. Ảnh: Duy Hải

Tại đây, Hà đưa cháu V. xuống mặt nước rồi dùng tay dìm cho cháu V. tử vong. Sau đó, Hà có ý định ra khu vực nước sâu để tự tử song bất thành. Hà liền vớt thi thể cháu V. lên bờ rồi đi tìm người nhờ báo Công an.

Công an xã Biển Hồ đã phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh), Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7-Gia Lai và các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng Công an xác định cháu V. tử vong do bị ngạt nước. Bước đầu tại cơ quan Công an, Hà khai nhận trước đó đã mâu thuẫn với chồng dẫn đến trầm cảm. Để “trả thù” chồng, Hà nảy sinh ý định giết con trai rồi tự tử.

