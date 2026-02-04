Gia Lai: Tìm người bị hại liên quan đến vụ việc có dấu hiệu tội phạm chiếm đoạt tài sản

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra thông báo về việc tìm người bị hại liên quan đến vụ việc đang xác minh.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang xác minh điều tra vụ việc có dấu hiệu tội phạm "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, trong thời gian từ tháng 2-2025 đến ngày 2-11-2025, Huỳnh Công Nguyện (SN 1997, ở thôn Quảng Nghiệp, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai) tiếp cận làm quen với các em học sinh, thiếu niên trên ở các địa bàn tỉnh Bình Định (cũ) để xin thông tin tài khoản ngân hàng và căn cước công dân. Nguyện hứa sẽ cho mỗi người từ 500.000 đồng trở lên.

Sau khi có được thông tin số tài khoản ngân hàng và căn cước công dân, Nguyện tiến hành sửa đổi năm sinh và mã số định danh trong ảnh căn cước công dân rồi đăng nhập vào các ứng dụng cho vay tiền trực tuyến trên điện thoại như: "Lavi Finance", "Quick Quang", "HATACO VAY" và một số ứng dụng cho vay khác để vay tiền và chiếm đoạt số tiền trên sử dụng vào mục đích cá nhân.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, xử lý tội phạm và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo đến các cá nhân là bị hại trong vụ việc trên biết, liên hệ làm việc, cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để được hỗ trợ hướng dẫn giải quyết.

Mọi thông tin liên hệ Công an xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai (xóm 1, thôn Thượng Sơn, xã Bình Khê) hoặc liên hệ Điều tra viên Trần Trung Thân (số điện thoại: 0333199403).

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có tổ chức, cá nhân nào liên hệ để trình báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai sẽ giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật.