Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại liên quan đến đối tượng Hồ Thị Mỹ Hạnh

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ án Hồ Thị Mỹ Hạnh phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra vào các ngày 6, ngày 8 và 12-11-2024 tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ), theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 627/QĐ-VPCQCSĐT ngày 14-10-2025.

Kết quả điều tra xác định: Tháng 11-2024, Hồ Thị Mỹ Hạnh (SN 1978, ở thôn 1, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) đưa ra thông tin gian dối có mối quan hệ quen biết với cán bộ ở các cơ quan Trung ương, hứa hẹn giúp không bị xử lý hình sự về hành vi vi phạm pháp luật, để nhận tiền do bị hại giao cho. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hồ Thị Mỹ Hạnh không thực hiện thỏa thuận mà chiếm đoạt, sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

104071-0000902580-a-11073930-1726622204718.jpg

Để công tác điều tra vụ án đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo ai là bị hại có liên quan đến việc bị Hồ Thị Mỹ Hạnh dùng thủ đoạn nêu trên chiếm đoạt tiền hoặc biết Hồ Thị Mỹ Hạnh có hành vi vi phạm pháp luật khác mà chưa viết đơn tố cáo thì làm đơn gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Gia Lai để được giải quyết (địa chỉ số 144 đường Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam; điện thoại: 069.434.9334 hoặc Điều tra viên Hoàng Thanh Quang, SĐT: 0903.671.891).

