Truy tìm bị hại Đoàn Văn Hòa trong vụ cố ý gây thương tích tại phường Hoài Nhơn Nam

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra thông báo truy tìm bị hại liên quan đến tin báo về tội phạm vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 16-8-2025 tại khu phố Thuận Thượng 1, phường Hoài Nhơn Nam.

Theo tin báo, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 16-8, tại khu vực giáp ranh giữa khu phố Thuận Thượng 1 và khu phố Thuận Thượng 2 thuộc phường Hoài Nhơn Nam đã xảy ra vụ đánh người gây thương tích.

Trong đó, bị hại là Đoàn Văn Hòa (sinh ngày 28-3-1991, trú tại thôn An Long 2, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai; số thẻ CCCD là 052091017803) bị thương tích ở vùng bụng, sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn để cấp cứu.

Qua xác minh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn cho thấy: Lúc 2 giờ 4 phút ngày 16-9, Đoàn Văn Hòa nhập viện trong tình trạng vết thương hở hông phải và hố chậu phải; có vết thương lớn dài khoảng 25 cm; vết thương rách cơ, chảy máu nhiều.

Bệnh nhân khai do bị chém. Đến ngày 18-8, Hòa xuất viện. Sau khi xảy ra vụ việc, Đoàn Văn Hòa không báo cáo sự việc trên đến cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, xác minh vụ việc, có căn cứ xác định bị hại Đoàn Văn Hòa trốn tránh, không có mặt tại địa phương. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo truy tìm bị hại để làm rõ tính chất thương tích, diễn biến vụ việc, mức độ tổn hại sức khỏe nhằm giải quyết vụ việc trên đúng theo quy định pháp luật, không bỏ sót, lọt tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh kêu gọi, vận động bị hại Đoàn Văn Hòa kịp thời hợp tác, chấp hành các quy định của pháp luật.

Nếu ai biết hoặc xác định được công dân Đoàn Văn Hòa làm gì, ở đâu thì cung cấp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (144 Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam), gặp điều tra viên Trần Thanh Sang (số điện thoại 0962681125) để kịp thời tiến hành các hoạt động điều tra theo luật định. Mọi thông tin do công dân cung cấp được bảo mật.