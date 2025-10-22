Truy tìm tang vật vụ cưa trộm gỗ keo tại xã An Hòa

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm vụ trộm cắp tài sản, phát hiện ngày 21-8, tại xã An Hòa.

Cụ thể, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 21-8, do nghi ngờ có người cắt trộm cây keo của mình nên ông Nguyễn Thanh T. (SN 1979, trú thôn Hưng Nhượng, xã An Hòa) lên rẫy có tục danh Dông Tranh (thuộc xã An Hòa) để kiểm tra. Tại đây, ông phát hiện một số đối tượng đang cưa gỗ keo của mình nên tri hô, ngăn chặn và gọi điện báo Công an xã An Hòa.

Nhiều cây keo của người dân bị hạ. Ảnh: Người dân cung cấp

Quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định: Trong lúc chạy trốn, đối tượng có liên quan trong vụ việc đã giấu 1 máy cưa nhãn hiệu Stihl 382, màu đỏ cam tại một đám keo ở khu vực trên nhưng sau đó tìm lại không thấy.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị Công an các xã, phường trên địa bàn chủ động nắm tình hình, thông tin có giá trị từ quần chúng nhân dân, kịp thời cung cấp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để phục vụ truy tìm tang vật.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, người dân nếu phát hiện thông tin, tài liệu có giá trị đề nghị thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (qua Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra), địa chỉ: 144 Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai hoặc điều tra viên Võ Hữu Hưng (số điện thoại 0973.876.798) để phối hợp giải quyết.