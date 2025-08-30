Truy tìm người và vật chứng liên quan vụ trộm cắp tài sản tại xã Tuy Phước vào ngày 4-5

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm vụ “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại nhà bà Phan Thị Chẩn ở thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (nay là thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) vào ngày 4-5-2025.

Cụ thể: Khoảng 8 giờ ngày 4-5-2025, bà Phan Thị Chẩn (SN 1936, trú thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, nay là thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước) ngủ dậy phát hiện phòng ngủ của mình đã bị kẻ gian phá khóa, đột nhập trộm cắp tài sản gồm: 1 sợi dây chuyền vàng 24k, trọng lượng 1 lượng; 1 sợi dây chuyền vàng 24k, trọng lượng 5 chỉ; 1 mặt dây chuyền vàng 24k, trọng lượng 1 chỉ; 5 chiếc nhẫn vàng 24k, tổng trọng lượng 5 chỉ; 3 chiếc vòng đeo tay vàng 24k, tổng trọng lượng 1 lượng 5 chỉ; 1 thẻ vàng 24k, trọng lượng 5 chỉ; 1 (đôi bông tai vàng 24k, trọng lượng 1 chỉ; số tiền mặt khoảng 5 triệu đồng.

Sau khi kiểm tra, phát hiện chiếc xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA, loại Taurus, màu đen, biển số: 77XX-8825 dựng trước hiên nhà bị mất. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thu hồi chiếc xe mô tô.

Để phục vụ công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo truy tìm người là đối tượng tham gia thực hiện hành vi “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại nhà bà Phan Thị Chẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra vận động, kêu gọi người thực hiện hành vi phạm tội vụ việc trên ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Đồng thời, truy tìm vật chứng là số lượng vàng và tiền trong vụ việc nêu trên; truy tìm người có mặt, trực tiếp thấy hoặc biết rõ về người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, hoặc là người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan trong vụ án trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai chủ động nắm tình hình các đối tượng nghi vấn, có khả năng thực hiện vụ trộm nêu trên, thu thập thông tin liên quan đến việc tự quản chúng nhân dân trên địa bàn quản lý, kịp thời cung cấp cho cơ quan điều tra phục vụ truy tìm, xác minh làm rõ người thực hiện hành vi phạm tội, phương tiện và tang chứng liên quan trong vụ việc.

Nếu phát hiện thông tin, tài liệu có giá trị phục vụ việc tác điều tra, làm rõ, xử lý đối tượng, truy thu tài sản bị chiếm đoạt, giải quyết vụ việc, người dân có thể thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (qua Phòng Cảnh sát Hình sự) để phối hợp giải quyết. Địa chỉ: số 267, đường Trường Chinh, phường Trà Bá, tỉnh Gia Lai. Điện thoại liên hệ trực tiếp đồng chí Mai Thanh Phương-Điều tra viên thụ lý, số điện thoại: 0972.805.450.