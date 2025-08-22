Công an tỉnh Gia Lai truy tìm đối tượng Phạm Nguyên Quốc

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có quyết định truy tìm đối tượng Phạm Nguyên Quốc (SN 2008, thường trú thôn Vạn Phước Tây, xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai) bị tố giác trộm cắp tài sản.

Theo đó, Quốc là đối tượng bị tố giác liên quan đến vụ “Cố ý làm hư hỏng tài sản, trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 4-7-2025 tại thôn Vĩnh Lợi 1, xã An Lương, tỉnh Gia Lai. Sau khi bị tố giác về các hành vi trên, Quốc đã bỏ trốn khỏi địa phương, hiện không rõ ở đâu.

Đối tượng Phạm Nguyên Quốc. Ảnh: ĐVCC

Để phục vụ yêu cầu giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai quyết định truy tìm Phạm Nguyên Quốc, sinh ngày 25-5-2008; quốc tịch Việt Nam; dân tộc Kinh; quê quán xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thôn Vạn Phước Tây, xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai.

Đặc điểm riêng biệt: sẹo chấm C:2 cm dưới sau đầu mắt trái.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị Công an 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp truy tìm. Khi tìm thấy đối tượng truy tìm nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai - Cụm địa bàn Phù Cát, số điện thoại 02563.901.396 hoặc đồng chí Trần Nam Hiếu (cán bộ thụ lý), số điện thoại: 0926.296.396 hoặc cơ quan Công an cấp trên theo hệ lực lượng.