Công an xã Chư A Thai bắt đối tượng trộm máy bơm trốn lệnh truy nã

(GLO)- Chiều 8-8, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ Vi Văn Khoa (SN 1994, trú tại thôn Thanh Hà, xã Chư A Thai). Đây là đối tượng bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, đêm 22-3-2025, Khoa điều khiển xe máy đi dọc kênh thủy lợi Ayun Hạ (thôn Đoàn Kết, xã Chư A Thai) thì phát hiện máy bơm nước để dưới mương không có người trông coi.

Đối tượng Khoa (phải) bị bắt giữ vào tối 7-8. Ảnh: ĐVCC

Khoa đã lấy trộm chiếc máy bơm rồi mang bán lấy tiền tiêu xài. Vào khoảng tháng 9-2024, Khoa cũng lấy trộm 1 chiếc máy bơm khác của người dân trên địa bàn xã.

Nhận được tin báo từ người dân, Công an xã Chư A Thai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh điều tra và xác định Khoa là đối tượng đã gây ra các vụ trộm trên. Trong quá trình điều tra, Khoa đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã.

Đến tối 7-8, khi Khoa lẻn về nhà thì bị Công an xã Chư A Thai bắt giữ.