Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai truy tìm chủ phương tiện vi phạm hành chính

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai thông báo về việc truy tìm chủ phương tiện, người quản lý, người điều khiển phương tiện vi phạm hành chính đang bị tạm giữ tại Phòng Cảnh sát giao thông.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, Công an huyện Phú Thiện (cũ) phát hiện, lập biên bản và ra quyết định tạm giữ 429 xe mô tô, xe gắn máy, 4 xe ô tô vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Đến nay, đã quá thời hạn tạm giữ nhưng chủ phương tiện, người điều khiển không đến xử lý hoặc đến nhưng không chứng minh được nguồn gốc, quyền sở hữu hợp pháp đối với phương tiện. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai thông báo đến cơ quan, tổ chức và cá nhân là chủ sở hữu; người quản lý, sử dụng hợp pháp; người có liên quan đến phương tiện bị tạm giữ nói trên mang theo các loại giấy tờ hợp pháp đến Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 01, địa chỉ tại: 419 Trần Hưng Đạo, phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai để giải quyết.

Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày ra thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, nếu không có ai đến giải quyết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai sẽ thực hiện các thủ tục ra quyết định tịch thu và tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bán đấu giá, sung quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Danh sách 429 xe mô tô, xe gắn máy, 4 xe ô tô phương tiện giao thông trên được niêm yết công khai tại Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 01, địa chỉ 419 Trần Hưng Đạo, phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; trên trang ATGT Gia Lai; trang Công an tỉnh Gia Lai và trang Phòng Cảnh sát Giao thông Gia Lai.

