Vé xe ngày Tết: Niêm yết một đằng, bán một nẻo

(GLO)- Dù chỉ được phép phụ thu tối đa 60%, nhiều nhà xe tuyến Gia Lai - TP. Hồ Chí Minh vẫn bán vé cao hơn nhiều so với giá niêm yết trong dịp Tết. Tình trạng này vi phạm quy định và gây khó khăn, bức xúc cho người dân.

Những ngày qua, vấn đề giá vé xe dịp Tết tiếp tục thu hút sự quan tâm của người dân. Mới đây, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra thông tin phản ánh liên quan đến Công ty TNHH Dịch vụ vận tải du lịch Thảo Nguyên (đóng tại xã Bình Dương) về việc tăng giá vé dịp Tết gấp nhiều lần.

Kết quả kiểm tra cho thấy doanh nghiệp có niêm yết giá vé với mức phụ thu tối đa 60% trong dịp Tết, tương đương khoảng 800 nghìn đồng/vé giường đôi.

Tuy nhiên, nhà xe đã thu của hành khách 3,5 triệu đồng cho 4 vé giường đôi, tức 875 nghìn đồng/vé. Công ty cho rằng đây là tiền đặt cọc. Sau khi xảy ra phản ánh, nhà xe đã hoàn trả lại số tiền trên do hành khách không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Hành khách chờ đón xe đi tuyến Gia Lai - TP. Hồ Chí Minh tại Bến xe khách Trung tâm Quy Nhơn. Ảnh: N.C

Về vấn đề này, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, với các thông tin và bằng chứng hiện có, chỉ có thể xác định số tiền 3,5 triệu đồng là tiền đặt cọc, chưa thể xem là giá vé do hành khách chưa sử dụng dịch vụ. Vì vậy, chưa đủ căn cứ để kết luận doanh nghiệp vi phạm việc bán vé cao hơn mức niêm yết; việc xử lý cần có thêm bằng chứng cụ thể.

Ở góc độ hành khách, nhiều người cho rằng việc xác định nhà xe có bán vé đúng giá niêm yết hay không là điều không khó. Chia sẻ với phóng viên, chị T.N. (phường Hoài Nhơn; hiện sinh sống tại phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) cho biết, từ tháng 11-2025, khi mua vé tàu về quê ăn Tết, chị cũng mua vé xe để trở lại TP Hồ Chí Minh vào ngày 22-2-2026 (mùng 6 Tết).

Với 3 giường đơn, gia đình chị phải trả 3,6 triệu đồng, tương đương 1,2 triệu đồng/giường, trong khi giá vé ngày thường của nhà xe chỉ khoảng 380 nghìn đồng/giường.

“Vé xe ngày Tết tăng giá gấp nhiều lần là chuyện ai đi cũng biết. Trường hợp của tôi, giá vé tăng hơn 3 lần. Dù biết giá quá cao nhưng vẫn phải chấp nhận vì không còn lựa chọn khác” - chị N. chia sẻ.

Sáng 21-2, phóng viên ghi nhận thực tế tại Bến xe khách Trung tâm Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam). Dù mới mùng 5 Tết nhưng lượng hành khách khá đông, chủ yếu là sinh viên và người lao động trở lại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Theo bảng niêm yết tại bến xe, mức phụ thu tối đa đối với tuyến Gia Lai - TP. Hồ Chí Minh là 60%, trong đó loại xe có giá cao nhất sau phụ thu là xe 22 giường, với hơn 1,1 triệu đồng/vé. Tuy nhiên, giá vé thực tế các nhà xe bán cho hành khách lại cao hơn nhiều.

Trong vai hành khách, phóng viên liên hệ Công ty Vận tải H.N. để mua vé. Nhân viên nhà xe cho biết, giá vé giường đôi ngày 21-2 là 1,9 triệu đồng/vé (2 người), 1,3 triệu đồng/vé (1 người); vé nằm đường luồng 900 nghìn đồng/người.

Trong khi đó, giá vé niêm yết (phụ thu 60% từ ngày 20-2 đến 4-3) chỉ 1,12 triệu đồng/vé giường đôi. Đối với xe 44 giường đơn, giá niêm yết là 552 nghìn đồng/vé nhưng giá bán thực tế lên đến 750 nghìn đồng/vé.

Hành khách tập trung tại văn phòng của nhà xe T.M.H vào sáng 21-2. Ảnh: N.C

Tương tự, nhà xe T.M.H. bán vé tuyến Gia Lai - TP. Hồ Chí Minh ngày 21-2 với giá 1,5 triệu đồng/vé giường đôi (1 người); trường hợp 2 người, giá lên đến 2,3 triệu đồng/vé, cao gấp khoảng 3 lần so với ngày thường.

Theo luật gia Huỳnh Văn Chưa (Hội Luật gia tỉnh), việc doanh nghiệp vận tải tăng giá vé dịp Tết là bình thường nhằm bù đắp chi phí. Pháp luật không quy định trần giá vé, nhưng theo Luật Giá năm 2023, các nhà xe phải niêm yết giá công khai, rõ ràng và không được bán cao hơn giá đã niêm yết. Trường hợp vi phạm, doanh nghiệp có thể bị xử phạt theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 168/2024/NĐ-CP). Cụ thể, hành vi không thực hiện đúng nội dung niêm yết về giá cước bị phạt từ 5-6 triệu đồng đối với cá nhân và 10-12 triệu đồng đối với tổ chức.

Thực tế cho thấy, tình trạng bán vé cao hơn mức niêm yết không chỉ xảy ra ở một vài đơn vị mà phổ biến ở nhiều nhà xe cùng tuyến.

Dù bức xúc, phần lớn hành khách vẫn phải chấp nhận, nhất là trong cao điểm Tết khi nhu cầu đi lại tăng mạnh.

Theo ông Nguyễn Đức Nhân - Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Bình Định, đơn vị đã niêm yết công khai giá vé tại phòng vé bến xe.

Trường hợp có phản ánh về việc bán vé vượt mức niêm yết, công ty sẽ làm việc với nhà xe và báo cáo Sở Xây dựng để kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Đình Sơn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng - cho biết, đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra giá cước nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm trong dịp Tết.

Từ ngày 23-2, Sở phối hợp với các cơ quan chức năng đồng loạt kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về giá của các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, qua đó ngăn chặn tình trạng tăng giá bất hợp lý hoặc thu thêm các khoản ngoài giá vé niêm yết, góp phần ổn định giá cước và bảo vệ quyền lợi người dân.