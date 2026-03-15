Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại 2 khách sạn ở phường Quy Nhơn Nam

(GLO)- Ngày 14-3, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại 2 khách sạn New Light và Green (phường Quy Nhơn Nam).

Theo tình huống giả định, tại Khách sạn New Light xảy ra cháy ở khu vực để xe tầng 1 do chập điện thiết bị lưu trữ điện của xe. Đám cháy nhanh chóng bùng phát với diện tích khoảng 70 m², có nguy cơ lan sang các phương tiện xung quanh và các tầng phía trên.

Thời điểm xảy ra cháy có 9 người chưa kịp thoát nạn, trong đó, 5 người ở khu vực tầng 1 và 4 người tại các tầng trên. Lực lượng tại chỗ đã tổ chức báo cháy, cắt điện và sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu nhưng không khống chế được đám cháy.

Quang cảnh buổi diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Khách sạn Green. Ảnh: N.L

Tại Khách sạn Green, tình huống giả định cháy xảy ra tại tầng 6 do sự cố hệ thống điện, đám cháy khoảng 70 m² với nhiều vật liệu dễ cháy như phông rèm, nệm, chăn và nội thất gỗ. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các phòng lân cận, đe dọa lan lên các tầng trên và gây nguy cơ mắc kẹt nhiều người.

Tham gia diễn tập có 36 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng lực lượng cơ sở của các khách sạn, với nhiều phương tiện chuyên dụng như xe chỉ huy, xe chữa cháy, xe CNCH, xe thang, xe bồn chữa cháy và xe cứu thương. Các lực lượng đã triển khai công tác tìm kiếm người bị mắc kẹt và phối hợp dập tắt đám cháy theo phương án đề ra.

Buổi diễn tập nhằm kiểm tra khả năng hoạt động của hệ thống, phương tiện chữa cháy tại cơ sở; đồng thời, nâng cao khả năng phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH với lực lượng tại chỗ trong xử lý tình huống cháy nổ, góp phần bảo đảm an toàn PCCC tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn.