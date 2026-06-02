Bãi rác tự phát ven quốc lộ 14 gây ô nhiễm môi trường

(GLO)- Nhiều tháng qua, người dân thôn Hòa Lộc (xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) liên tục phản ánh về một bãi rác tự phát hình thành ngay bên quốc lộ 14, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân trong khu vực.

Theo ghi nhận, bãi rác nằm sát tuyến quốc lộ 14, nơi tập kết đủ loại rác thải. Không chỉ có thức ăn thừa, vật dụng sinh hoạt đã qua sử dụng mà còn xuất hiện cả xác động vật chết bị vứt bỏ bừa bãi.

Bãi rác nằm ngay khu dân cư đã gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sức khỏe của người dân. Ảnh: Quang Tấn

Do không được thu gom, xử lý thường xuyên nên lượng rác ngày càng nhiều, bốc mùi hôi thối nồng nặc, đặc biệt vào những ngày nắng nóng hoặc sau các trận mưa.

Theo bà Nguyễn Thị Thoa (thôn Hòa Lộc), rác thải tại đây chủ yếu do các hộ dân ở lô 2, lô 3 thường lén mang rác ra đây đổ, do không có xe thu gom rác đến tận nơi. Ngày càng có nhiều người lén lút đem rác thải đủ loại ra đây bỏ, khiến bãi rác càng phình to, gây ô nhiễm nghiêm trọng hơn.

Bà Thoa bức xúc: “Dù người dân vẫn đóng phí thu gom rác đầy đủ nhưng hằng ngày vẫn phải chịu đựng mùi hôi từ bãi rác này. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng, nhưng vẫn chưa được giải quyết”.

Người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng bãi rác vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Ảnh: Quang Tấn

Cùng chung nỗi bức xúc, ông Phan Thanh Phong (ở cùng thôn) cho hay: “Để hạn chế mùi hôi và tránh rác tràn ra mặt đường, cứ vài ngày, người dân lại tự đốt bớt rác. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Trong bãi rác có đủ loại chất thải, kể cả xác động vật. Vào mùa mưa, nước rỉ rác có thể phát tán, gây ô nhiễm môi trường xung quanh và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân”.

Không chỉ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, việc xả rác bừa bãi còn làm mất mỹ quan khu vực cửa ngõ của địa phương, tạo hình ảnh nhếch nhác ngay bên tuyến giao thông huyết mạch.

Bãi rác nằm ngay bên quốc lộ 14 không những gây ô nhiễm môi trường mà còn mất mỹ quan trên tuyến đường huyết mạch của tỉnh. Ảnh: Quang Tấn

Thiết nghĩ, chính quyền xã Chư Pưh cùng các cơ quan chức năng cần giải quyết dứt điểm tình trạng này, bảo đảm môi trường sống cho người dân và mỹ quan trên tuyến quốc lộ 14.