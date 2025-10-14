Người dân làng Nhing khốn khổ vì phải "sống chung" với bãi rác

(GLO)-Nhiều tháng nay, hàng chục hộ dân làng Nhing (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) phải "sống chung" với mùi hôi, khói bụi, nước rỉ từ bãi rác nằm sát khu dân cư. Sau khi sáp nhập xã, lượng rác tăng nhanh khiến tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.

Rác chất đống, mùi hôi bao trùm cả làng

Từ đầu năm 2025, bãi rác làng Nhing trở thành nỗi ám ảnh của người dân xung quanh. Hàng ngày, rác thải sinh hoạt và công nghiệp được các tổ thu gom vận chuyển về đây, chất thành đống cao ven đường dài gần 500 m. Nước thải từ bãi rác chảy loang lổ, ruồi nhặng bu đầy, không khí lúc nào cũng nồng nặc mùi hôi.

Người dân làng Nhing (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) khốn khổ vì bãi rác. Ảnh M.P

Bãi rác nằm sát khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp. Chỉ một cơn gió mạnh, mùi hôi bay thẳng vào làng, ám vào quần áo và vật dụng sinh hoạt.

Vào mùa nắng, bụi bay mù mịt khiến người dân phải đóng cửa suốt ngày. Còn mùa mưa thì nước rác tràn ra đường, lan xa hàng trăm mét, làm ngập lối đi và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày.

Ông Siu Djớp-Trưởng thôn Nhing-bức xúc: “Bà con đi làm rẫy, làm vườn mỗi ngày đều phải đi qua bãi rác, mùi hôi nồng nặc. Nhiều hôm mang cơm ra đồng cũng không ăn nổi. Mong chính quyền sớm xử lý, trả lại môi trường sạch đẹp, đảm bảo sức khỏe cho bà con”.

Cùng nỗi bức xúc ấy, ông Trịnh Ngọc Văn (người dân làng Nhing) chia sẻ: Trước đây, làng Nhing sạch sẽ, đường làng ngăn nắp, không có chuyện rác đổ bừa bãi như bây giờ. Từ khi sáp nhập xã, rác ở nơi khác lại chở về đây đổ chất đống ngay bên đường. Ngày trước, chính quyền và người dân cùng nhau dọn dẹp, rác được xử lý gọn gàng. Còn bây giờ thì rác đổ tràn lan chẳng ai đến thu gom.

"Bà con rất lo ngại ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày. Mong chính quyền sớm có biện pháp thu gom, xử lý dứt điểm để người dân được sống trong môi trường trong lành hơn”-ông Văn bày tỏ.

Đâu là nguyên nhân?

Theo tìm hiểu của phóng viên, bãi rác làng Nhing trước đây thuộc xã Nghĩa Hưng cũ, được huyện Chư Păh quy hoạch tạm làm điểm tập kết rác chung nhưng không có hệ thống thu gom nước thải hay hố chôn lấp đạt chuẩn.

Thời gian đầu, huyện cấp kinh phí thu gom và xử lý, khu vực này ít ô nhiễm. Tuy nhiên, từ năm 2025, nguồn kinh phí bị cắt giảm, xã không còn đủ ngân sách cho việc thu gom rác tập trung, dẫn đến rác đổ tràn ra đường, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Bãi rác lộ thiên khiến môi trường ô nhiễm trầm trọng. Ảnh: N.S

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Minh Trung-Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Biển Hồ-cho biết: Hiện người dân 7 thôn tự đóng tiền để các tổ thu gom rác tập kết tại đây. Trước kia, xã đã san ủi hố sâu phía trong để xe rác đổ gọn, không gây ảnh hưởng đến môi trường. Nhưng từ đầu tháng 7, lượng rác tăng mạnh, các tổ thu gom đổ tràn ra đường, gây mất vệ sinh nghiêm trọng.

"Sau khi nhận phản ánh của người dân, xã đã thuê xe xúc gom rác vào hố sâu; đồng thời, liên hệ với Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lai để vận chuyển rác đến bãi rác tập trung tại xã Gào vào năm 2026. Xã cũng lắp camera giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp đổ rác không đúng quy định”-ông Trung thông tin.

Xã Biển Hồ được quy hoạch phát triển du lịch sinh thái. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm rác thải đang ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.

Ô nhiễm môi trường không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân mà còn gây mất mỹ quan, làm giảm chất lượng cuộc sống. Do đó, chính quyền xã Biển Hồ cần tiếp tục phối hợp các đơn vị chuyên môn, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thu gom, phân loại rác tại nguồn; đồng thời, sớm hoàn thiện quy hoạch khu xử lý rác tập trung.