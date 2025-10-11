Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xử phạt 35 triệu đồng vụ san gạt trái phép tại núi Chư Nâm

(GLO)- Ủy ban nhân dân xã Biển Hồ vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Cao Huyền Tuấn Anh (SN 1983, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) về hành vi tự ý san ủi, làm biến dạng địa hình tại khu vực núi Chư Nâm.

Theo quyết định, ông Cao Huyền Tuấn Anh đã tự ý thay đổi độ dốc, hạ thấp bề mặt đất với diện tích 4.250,08 m² tại núi Chư Nâm thuộc địa phận làng Ia Gri, xã Biển Hồ. Vị trí san ủi có bề mặt đường rộng khoảng 4 m, độ cao san gạt từ 0,5 đến 1,5 m, có nơi sâu tới 3 m so với nền đất tự nhiên.

9bd8463fa0a52bfb72b4.jpg
Sườn núi Chư Nâm bị san ủi, làm đường trái phép. Ảnh: N.T

Căn cứ theo các quy định của pháp luật, UBND xã Biển Hồ đã xử phạt ông Cao Huyền Tuấn Anh số tiền 35 triệu đồng và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Mọi chi phí khắc phục hậu quả do ông Cao Huyền Tuấn Anh chi trả.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì phối hợp với Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ và UBND xã Biển Hồ kiểm tra thực tế hiện trường khu vực núi Chư Nâm sau phản ánh của báo chí.

6157d1beda24517a0835.jpg
Vị trí san ủi có bề mặt đường rộng khoảng 4 m, độ cao san gạt từ 0,5 đến 1,5 m, có nơi sâu tới 3 m so với nền đất tự nhiên. Ảnh: N.T

Theo báo cáo số 3179/SNNMT-QLĐĐ ngày 1-10-2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng diện tích đất san gạt là 4.250,08 m², trong đó có 1.195,09 m² nằm trên phần đất rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ quản lý, phần còn lại thuộc đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kết luận ông Cao Huyền Tuấn Anh đã thực hiện việc san gạt, thay đổi địa hình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, vi phạm quy định pháp luật về đất đai. Từ đó, Sở đề nghị UBND xã Biển Hồ xử lý theo thẩm quyền và căn cứ quy định của pháp luật.

