Khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm việc san gạt núi Chư Nâm

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 4110/UBND-NNMT về việc khẩn trương kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh liên quan đến việc san ủi, mở đường trái phép trên núi Chư Nâm (xã Biển Hồ).

Theo đó, sau khi xem xét nội dung báo chí phản ánh về việc việc san ủi, mở đường trên núi Chư Nâm, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo việc triển khai kiểm tra, xác minh tiếp tục thực hiện theo tinh thần chỉ đạo tại Văn bản số 3559/UBND-NNMT ngày 16-9-2025 của UBND tỉnh; giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, UBND xã Biển Hồ và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin báo chí nêu.

Đào xẻ sườn núi Chư Nâm mở đường trái phép, cảnh quan bị xâm hại. Ảnh: N.T

UBND tỉnh yêu cầu quá trình kiểm tra phải làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, Báo Gia Lai điện tử đã phản ánh tình trạng một số cá nhân tự ý san ủi đất, mở đường tại khu vực chân núi Chư Nâm. Sau khi nắm bắt thông tin, UBND xã Biển Hồ đã cử lực lượng chức năng xã tiến hành kiểm tra hiện trường. Ngày 24.9, Phòng Kinh tế xã báo cáo, qua đo đạc, diện tích đất bị san gạt là 4.250,08 m². Trong đó, 2.584,88 m² thuộc quyền sử dụng đất của ông Lê Văn Quí (SN 1974, trú tại phường Diên Hồng); 1.195,09 m² thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ quản lý (hiện ông Nguăm và ông Y Giới, xã Biển Hồ canh tác); 470,11 m² chưa xác định chủ sử dụng. Tuyến đường mở rộng khoảng 4 m, cao 0,5-1,5 m, có nơi đến 3 m so với nền tự nhiên.

Qua xác minh, hai cá nhân trực tiếp thực hiện việc san gạt là ông Cao Huyền Tuấn Anh (SN 1983, trú tại phường Pleiku) và ông Lê Văn Quí. Việc san gạt làm biến dạng địa hình, thay đổi độ dốc, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng sản xuất của các hộ dân phía dưới. Trước mắt, UBND xã Biển Hồ buộc các cá nhân liên quan khôi phục hiện trạng đất ban đầu theo quy định. Đồng thời, tiếp tục hoàn tất các thủ tục xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.