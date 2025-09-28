Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

San gạt trái phép hơn 4.250 m² đất tại chân núi Chư Nâm

NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
(GLO)- Phòng Kinh tế xã Biển Hồ vừa có Báo cáo số 94/BC-KT về vụ việc tự ý san lấp, mở đường tại khu vực chân núi Chư Nâm (làng Ia Gri, xã Biển Hồ) như Báo Gia Lai đã phản ánh trước đó.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy và UBND xã Biển Hồ, Phòng Kinh tế đã phối hợp cùng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Păh, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh), Trưởng làng Ia Gri cùng các bên liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh hiện trường.

ef0e30e9d6735d2d0462.jpg
Đào xẻ sườn núi Chư Nâm mở đường trái phép, cảnh quan bị xâm hại. Ảnh: N.T

Kết quả đo đạc xác định, tổng diện tích đất bị san gạt, mở đường trái phép là 4.250,08 m². Trong đó, 2.584,88 m² nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND huyện Chư Păh (cũ) cấp cho ông Lê Văn Quí; 1.195,09 m² thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ quản lý (hiện do ông Nguăm và ông Y Giới canh tác); 470,11 m² chưa xác định được chủ sử dụng. Tuyến đường hình thành có mặt rộng khoảng 4 m, cao từ 0,5-1,5 m, có nơi cao đến 3 m so với nền đất tự nhiên.

Qua xác minh, cá nhân trực tiếp thực hiện việc đào múc, san ủi là ông Cao Huyền Tuấn Anh (SN 1983, trú tại phường Pleiku) và ông Lê Văn Quí (SN 1974, trú tại phường Pleiku). Hai ông cho biết đã thuê máy múc để cải tạo diện tích đất mua từ các hộ dân với mục đích mở lối đi cho xe công nông vận chuyển cây giống, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp.

f07fe792c5ab4ff516ba.jpg
Báo cáo của Phòng Kinh tế xã Biển Hồ. Ảnh: N.T

Báo cáo cũng nêu rõ, hành vi san gạt đã làm biến dạng địa hình, thay đổi độ dốc bề mặt đất sản xuất nông nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến sản xuất của các hộ dân phía dưới. Hành vi trên thuộc trường hợp hủy hoại đất với diện tích từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha, bị xử phạt từ 20 đến 50 triệu đồng. Ngoài hình thức xử phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả cũng được áp dụng. Cụ thể, buộc ông Cao Huyền Tuấn Anh khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất như trước khi vi phạm theo quy định của pháp luật.

