Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

UBND xã Biển Hồ kiểm tra hiện trạng xâm hại sườn núi Chư Nâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THIÊN DI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- UBND xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) vừa có báo cáo nhanh về việc xử lý thông tin do Báo Gia Lai điện tử phản ánh tình trạng đào xẻ sườn núi Chư Nâm mở đường trái phép, xâm hại cảnh quan.

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Biển Hồ đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với Công an xã và Thôn trưởng Ia Gri tiến hành kiểm tra, xác minh hiện trường. Qua xác định sơ bộ cho thấy, khu vực bị san ủi có diện tích khoảng 600 m², tọa độ X:14.121719-Y:108.0432552.

cb8207670cfd87a3deec.jpg
Tại hiện trường có 1 chiếc máy múc đậu bên đường. Ảnh: T.D

UBND xã Biển Hồ đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra hiện trạng, xác định chủ diện tích đất, mục đích sử dụng, khối lượng đất san ủi có chở đi nơi khác hay không để xử lý theo quy định.

Đồng thời, UBND xã cũng đề nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ kiểm tra, xác minh và báo cáo công tác quản lý rừng tại khu vực nói trên, làm rõ việc diện tích san ủi có thuộc phạm vi rừng phòng hộ hay không, có giấy tờ chứng nhận hoặc quyết định giao đất, giao rừng trước đây hay không.

9145d805bcb637e86ea7.jpg
Báo cáo của UBND xã Biển Hồ. Ảnh: T.D

Còn ông Nguyễn Tất Thành-Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ thì cho biết: Chúng tôi đã phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh tiến hành kiểm tra khu vực có hoạt động làm đường, san ủi đất ở núi Chư Nâm. Bước đầu, qua kiểm tra, khu vực san ủi đất, làm đường không thuộc trong lâm phần Ban được giao quản lý.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

BHXH sẽ thanh toán trực tiếp chi phí chênh lệch

BHXH sẽ thanh toán trực tiếp chi phí chênh lệch

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 5-9, Gia Lai Online đăng tải bài viết "Người cao tuổi bức xúc vì phải trả tạm ứng 20% chi phí khám-chữa bệnh BHYT". Liên quan vấn đề này, ngày 8-9, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai có Công văn số 452/BHXH-CĐBHYT về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Khẩn cấp khoanh vùng, xử lý tổ ong vò vẽ đốt 1 cháu bé tử vong

Khẩn cấp khoanh vùng, xử lý tổ ong vò vẽ đốt 1 cháu bé tử vong

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Chiều 8-9, ông Lưu Trung Nghĩa-Bí thư Đảng ủy phường An Phú, tỉnh Gia Lai thông tin: Sau khi có tin 3 trẻ ở Mái ấm Thiên Ân (phường An Phú) bị ong vò vẽ đốt cấp cứu ở Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, trong đó 1 trẻ tử vong; địa phương nhanh chóng xác minh và có các hỗ trợ kịp thời người bị nạn.

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Nhà máy xử lý nước thải không hoạt động, mỗi ngày có hàng trăm mét khối nước thải sinh hoạt chưa xử lý xả trực tiếp ra biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm, làm suy giảm chất lượng môi trường biển mà còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Người cao tuổi bức xúc vì phải trả tạm ứng 20% chi phí khám-chữa bệnh BHYT

Người cao tuổi bức xúc vì phải trả tạm ứng 20% chi phí khám-chữa bệnh BHYT

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)-Ngày 13-8, Gia Lai Online có bài viết "Nhiều người cao tuổi bất ngờ việc giảm mức hưởng BHYT từ 100% xuống 80%". Ngày 21-8, Bộ Y tế có Công văn số 5622/BYT-BH về triển khai thực hiện chính sách BHYT với một số đối tượng tham gia BHYT. Tuy nhiên đến nay, BHXH vẫn chưa có hướng dẫn điều chỉnh.

null