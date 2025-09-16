UBND xã Biển Hồ kiểm tra hiện trạng xâm hại sườn núi Chư Nâm

(GLO)- UBND xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) vừa có báo cáo nhanh về việc xử lý thông tin do Báo Gia Lai điện tử phản ánh tình trạng đào xẻ sườn núi Chư Nâm mở đường trái phép, xâm hại cảnh quan.

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Biển Hồ đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với Công an xã và Thôn trưởng Ia Gri tiến hành kiểm tra, xác minh hiện trường. Qua xác định sơ bộ cho thấy, khu vực bị san ủi có diện tích khoảng 600 m², tọa độ X:14.121719-Y:108.0432552.

Tại hiện trường có 1 chiếc máy múc đậu bên đường. Ảnh: T.D

UBND xã Biển Hồ đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra hiện trạng, xác định chủ diện tích đất, mục đích sử dụng, khối lượng đất san ủi có chở đi nơi khác hay không để xử lý theo quy định.

Đồng thời, UBND xã cũng đề nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ kiểm tra, xác minh và báo cáo công tác quản lý rừng tại khu vực nói trên, làm rõ việc diện tích san ủi có thuộc phạm vi rừng phòng hộ hay không, có giấy tờ chứng nhận hoặc quyết định giao đất, giao rừng trước đây hay không.

Báo cáo của UBND xã Biển Hồ. Ảnh: T.D

Còn ông Nguyễn Tất Thành-Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ thì cho biết: Chúng tôi đã phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh tiến hành kiểm tra khu vực có hoạt động làm đường, san ủi đất ở núi Chư Nâm. Bước đầu, qua kiểm tra, khu vực san ủi đất, làm đường không thuộc trong lâm phần Ban được giao quản lý.