Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Đào xẻ sườn núi Chư Nâm mở đường trái phép, cảnh quan bị xâm hại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THIÊN DI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sườn núi Chư Nâm (xã Biển Hồ, Gia Lai) nhiều ngày qua liên tục bị máy múc đào khoét, mở đường trái phép. Hoạt động này khiến cảnh quan bị biến dạng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, gây bức xúc dư luận.

Những ngày giữa tháng 9, men theo con đường dẫn vào làng Ia Gri (xã Biển Hồ), phóng viên ghi nhận hàng loạt dấu vết san ủi còn mới trên sườn núi Chư Nâm. Một con đường rộng chừng 2 m, dài gần 1 km được mở vắt ngang triền núi theo hình chữ “z”. Đất đá bị xới tung, đổ ngổn ngang hai bên, nhiều đoạn đã trở thành đường mòn rõ rệt. Tiếng máy múc, tiếng xe tải chở đất vang lên suốt ngày, để lại những vết cắt sâu, chia cắt cả sườn đồi.

6157d1beda24517a0835.jpg
Sườn núi Chư Nâm bị san ủi, làm đường trái phép. Ảnh: T.D

Điều đáng nói là khu vực bị tác động nằm ngay cạnh núi lửa Chư Đang Ya-điểm đến du lịch, trekking hấp dẫn nhất của Gia Lai, thu hút hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến chinh phục, ngắm cảnh mỗi năm. Chư Nâm vốn được du khách yêu thích bởi vẻ đẹp nguyên sơ, từ đỉnh có thể phóng tầm mắt bao quát Biển Hồ, những nương rẫy xanh ngát và các buôn làng bình yên. Việc mở đường trái phép không chỉ làm biến dạng cảnh quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất trong mùa mưa, gây mất an toàn cho du khách và người dân sinh sống quanh khu vực.

Một người dân làng Ia Gri bày tỏ lo lắng: “Mấy hôm nay thấy họ đưa máy xúc lên đào bới, mở đường, đất đá tràn xuống cả đường mòn dân hay đi. Khu vực này dốc, mùa mưa mà bị xói lở sẽ rất nguy hiểm”.

Từ nguồn tin của phóng viên, chính quyền xã Biển Hồ đã nhanh chóng vào cuộc. Lực lượng chức năng của xã tiến hành kiểm tra hiện trường, ghi nhận toàn bộ tuyến đường mở trái phép cùng diện tích sườn đồi bị san gạt. Ông Trần Mạnh Trường-Trưởng phòng Kinh tế xã Biển Hồ-cho biết: Bước đầu địa phương đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu các cá nhân liên quan dừng ngay việc san ủi, khôi phục nguyên trạng. "Chúng tôi sẽ phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, cán bộ địa chính và các đơn vị chức năng đối chiếu hồ sơ, kiểm tra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xác định cụ thể phần diện tích vi phạm. Nếu khu vực này không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hành vi tự ý mở đường sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật"-ông Trần Mạnh Trường đề cập.

9bd8463fa0a52bfb72b4.jpg
Con đường dài chừng 1 km men theo sườn núi Chư Nâm. Ảnh: T.D

Theo chính quyền địa phương, việc tự ý thay đổi hiện trạng, mở đường khi chưa được cấp phép không chỉ vi phạm các quy định về sử dụng đất mà còn tác động trực tiếp đến môi trường sinh thái, phá vỡ cảnh quan tự nhiên. Núi Chư Nâm, Chư Đang Ya và Biển Hồ tạo thành quần thể danh thắng đặc trưng của Gia Lai. Những năm qua, tỉnh đã đẩy mạnh quảng bá, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch cộng đồng gắn với khu vực này, tạo việc làm và sinh kế cho người dân. Chính quyền xã Biển Hồ khẳng định sẽ kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm và tăng cường tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay bảo vệ cảnh quan, môi trường.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

(GLO)- Tựa lưng vào dãy Chư Nâm hùng vĩ, mở ra trước mắt là toàn cảnh núi lửa Chư Đang Ya trầm mặc giữa cao nguyên, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là nơi du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, cưỡi ngựa lắng nghe tiếng gió thì thầm qua triền núi lửa triệu năm.

Có thể bạn quan tâm

BHXH sẽ thanh toán trực tiếp chi phí chênh lệch

BHXH sẽ thanh toán trực tiếp chi phí chênh lệch

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 5-9, Gia Lai Online đăng tải bài viết "Người cao tuổi bức xúc vì phải trả tạm ứng 20% chi phí khám-chữa bệnh BHYT". Liên quan vấn đề này, ngày 8-9, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai có Công văn số 452/BHXH-CĐBHYT về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Khẩn cấp khoanh vùng, xử lý tổ ong vò vẽ đốt 1 cháu bé tử vong

Khẩn cấp khoanh vùng, xử lý tổ ong vò vẽ đốt 1 cháu bé tử vong

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Chiều 8-9, ông Lưu Trung Nghĩa-Bí thư Đảng ủy phường An Phú, tỉnh Gia Lai thông tin: Sau khi có tin 3 trẻ ở Mái ấm Thiên Ân (phường An Phú) bị ong vò vẽ đốt cấp cứu ở Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, trong đó 1 trẻ tử vong; địa phương nhanh chóng xác minh và có các hỗ trợ kịp thời người bị nạn.

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Nhà máy xử lý nước thải không hoạt động, mỗi ngày có hàng trăm mét khối nước thải sinh hoạt chưa xử lý xả trực tiếp ra biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm, làm suy giảm chất lượng môi trường biển mà còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

4 bước đơn giản để lấy số thứ tự online tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Cơ sở 1)

4 bước đơn giản để lấy số thứ tự online tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Cơ sở 1)

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Cơ sở 1) vừa ban hành hướng dẫn lấy số thứ tự online tại Trung tâm. Người dân và doanh nghiệp có thể chủ động lấy số thứ tự online trước khi đến giao dịch, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục hành chính.

Lời cảm tạ

Lời cảm tạ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Cha, ông, cụ của chúng tôi là cụ ông Sô Lin, sinh năm Bính Tuất 1946, do tuổi cao sức yếu cụ đã tạ thế vào hồi 14 giờ 5 phút ngày 28-8-2025 (tức ngày 06 tháng 7 năm Ất Tỵ).

null