Đào xẻ sườn núi Chư Nâm mở đường trái phép, cảnh quan bị xâm hại

Những ngày giữa tháng 9, men theo con đường dẫn vào làng Ia Gri (xã Biển Hồ), phóng viên ghi nhận hàng loạt dấu vết san ủi còn mới trên sườn núi Chư Nâm. Một con đường rộng chừng 2 m, dài gần 1 km được mở vắt ngang triền núi theo hình chữ “z”. Đất đá bị xới tung, đổ ngổn ngang hai bên, nhiều đoạn đã trở thành đường mòn rõ rệt. Tiếng máy múc, tiếng xe tải chở đất vang lên suốt ngày, để lại những vết cắt sâu, chia cắt cả sườn đồi.

Sườn núi Chư Nâm bị san ủi, làm đường trái phép. Ảnh: T.D

Điều đáng nói là khu vực bị tác động nằm ngay cạnh núi lửa Chư Đang Ya-điểm đến du lịch, trekking hấp dẫn nhất của Gia Lai, thu hút hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến chinh phục, ngắm cảnh mỗi năm. Chư Nâm vốn được du khách yêu thích bởi vẻ đẹp nguyên sơ, từ đỉnh có thể phóng tầm mắt bao quát Biển Hồ, những nương rẫy xanh ngát và các buôn làng bình yên. Việc mở đường trái phép không chỉ làm biến dạng cảnh quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất trong mùa mưa, gây mất an toàn cho du khách và người dân sinh sống quanh khu vực.

Một người dân làng Ia Gri bày tỏ lo lắng: “Mấy hôm nay thấy họ đưa máy xúc lên đào bới, mở đường, đất đá tràn xuống cả đường mòn dân hay đi. Khu vực này dốc, mùa mưa mà bị xói lở sẽ rất nguy hiểm”.

Từ nguồn tin của phóng viên, chính quyền xã Biển Hồ đã nhanh chóng vào cuộc. Lực lượng chức năng của xã tiến hành kiểm tra hiện trường, ghi nhận toàn bộ tuyến đường mở trái phép cùng diện tích sườn đồi bị san gạt. Ông Trần Mạnh Trường-Trưởng phòng Kinh tế xã Biển Hồ-cho biết: Bước đầu địa phương đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu các cá nhân liên quan dừng ngay việc san ủi, khôi phục nguyên trạng. "Chúng tôi sẽ phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, cán bộ địa chính và các đơn vị chức năng đối chiếu hồ sơ, kiểm tra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xác định cụ thể phần diện tích vi phạm. Nếu khu vực này không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hành vi tự ý mở đường sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật"-ông Trần Mạnh Trường đề cập.

Con đường dài chừng 1 km men theo sườn núi Chư Nâm. Ảnh: T.D

Theo chính quyền địa phương, việc tự ý thay đổi hiện trạng, mở đường khi chưa được cấp phép không chỉ vi phạm các quy định về sử dụng đất mà còn tác động trực tiếp đến môi trường sinh thái, phá vỡ cảnh quan tự nhiên. Núi Chư Nâm, Chư Đang Ya và Biển Hồ tạo thành quần thể danh thắng đặc trưng của Gia Lai. Những năm qua, tỉnh đã đẩy mạnh quảng bá, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch cộng đồng gắn với khu vực này, tạo việc làm và sinh kế cho người dân. Chính quyền xã Biển Hồ khẳng định sẽ kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm và tăng cường tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay bảo vệ cảnh quan, môi trường.