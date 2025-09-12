Tuyên truyền pháp luật về biển, đảo cho ngư dân phường Hoài Nhơn

(GLO)- Sáng 12-9, Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản tỉnh và phường Hoài Nhơn tổ chức tuyên truyền pháp luật về biển, đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU) cho ngư dân địa phương.

Hơn 200 ngư dân phường Hoài Nhơn tham gia tập huấn pháp luật biển, đảo và IUU. Ảnh Bảo Long.

Hơn 200 ngư dân phường Hoài Nhơn được các báo cáo viên phổ biến các văn bản pháp luật quan trọng như Luật Biển Việt Nam 2012, Nghị định 38 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản...

Đồng thời, giúp ngư dân hiểu rõ ranh giới, phạm vi được phép đánh bắt theo pháp luật Việt Nam và các quy định của quốc tế; nắm bắt thông tin về công tác bảo hộ ngư dân khi bị nước ngoài bắt giữ, Quỹ Bảo hộ công dân, pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Trước thực trạng một số tàu cá của tỉnh còn tiềm ẩn nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài, nội dung tuyên truyền lần này được xem là kịp thời, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân, hướng tới mục tiêu gỡ “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu.

Ngư dân phường Hoài Nhơn nhận cờ Tổ quốc của Sở Ngoại vụ trao tặng. Ảnh Bảo Long

Dịp này, các đơn vị đã trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân phường Hoài Nhơn, nhằm động viên ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.