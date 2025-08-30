Phường Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ “Ngư dân bảo vệ môi trường biển”

(GLO)- Ngày 29-8, Hội Nông dân phường Quy Nhơn phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và Hải đội Biên phòng 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh) tổ chức ra mắt Câu lạc bộ “Ngư dân bảo vệ môi trường biển”.

Tại buổi lễ, Câu lạc bộ “Ngư dân bảo vệ môi trường biển” đã thông qua quy chế hoạt động, cam kết thực hiện “3 không”: không xả rác thải xuống biển; không sử dụng ngư cụ hủy diệt nguồn lợi thủy sản; không vi phạm vùng biển nước ngoài khi khai thác hải sản.

Câu lạc bộ tổ chức thu gom rác thải. Ảnh: Công Cường

Câu lạc bộ gồm 18 thành viên nòng cốt, hoạt động trên tinh thần tự nguyện, đoàn kết, trách nhiệm, tuyên truyền, vận động ngư dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia bảo vệ môi trường biển, chống rác thải nhựa, khai thác hải sản bền vững, chấp hành nghiêm các quy định về phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Dịp này, Câu lạc bộ và Hội Nông dân phường Quy Nhơn tặng 6 suất quà (trị giá 700 nghìn đồng/suất) cho các học sinh là con của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em yên tâm chuẩn bị cho năm học mới.