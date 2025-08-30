Danh mục
Phường Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ "Ngư dân bảo vệ môi trường biển"

CÔNG CƯỜNG
(GLO)- Ngày 29-8, Hội Nông dân phường Quy Nhơn phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và Hải đội Biên phòng 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh) tổ chức ra mắt Câu lạc bộ “Ngư dân bảo vệ môi trường biển”.

Tại buổi lễ, Câu lạc bộ “Ngư dân bảo vệ môi trường biển” đã thông qua quy chế hoạt động, cam kết thực hiện “3 không”: không xả rác thải xuống biển; không sử dụng ngư cụ hủy diệt nguồn lợi thủy sản; không vi phạm vùng biển nước ngoài khi khai thác hải sản.

anh-2810.jpg
Câu lạc bộ tổ chức thu gom rác thải. Ảnh: Công Cường

Câu lạc bộ gồm 18 thành viên nòng cốt, hoạt động trên tinh thần tự nguyện, đoàn kết, trách nhiệm, tuyên truyền, vận động ngư dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia bảo vệ môi trường biển, chống rác thải nhựa, khai thác hải sản bền vững, chấp hành nghiêm các quy định về phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Dịp này, Câu lạc bộ và Hội Nông dân phường Quy Nhơn tặng 6 suất quà (trị giá 700 nghìn đồng/suất) cho các học sinh là con của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em yên tâm chuẩn bị cho năm học mới.

Hội đồng già làng giữ lửa đoàn kết ở Đê Kjiêng

Đời sống

(GLO)- Làng Đê Kjiêng (xã Ayun) nằm ở vùng đệm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Trong khi nhiều làng dân tộc thiểu số chỉ có 1 già làng, thì ở ngôi làng Bana này lại có hẳn một hội đồng già làng gồm 6 thành viên. Họ là những trụ cột tinh thần, ngày ngày âm thầm gắn kết cộng đồng và giữ gìn nếp làng.

Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Xã hội

(GLO)- Từ ngày 21 đến 27-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông-lâm-ngư-diêm nghiệp có mức sống trung bình, người lao động có thu nhập thấp năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều.

“Kho gạo yêu thương” tiếp sức học trò vùng khó

Đời sống

(GLO)- Sau 1 năm triển khai, mô hình “Kho gạo yêu thương” đã trở thành điểm tựa cho 75 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Ðình Chiểu (xã Gào, tỉnh Gia Lai). Từ nguồn hỗ trợ của mô hình, các em học sinh dân tộc thiểu số đến lớp học chữ không chỉ no bụng mà còn ấm lòng.

U60 đam mê huấn luyện chó thể thao ở Gia Lai

Đời sống

(GLO)- Đam mê nghề huấn luyện chó thể thao, ông Trịnh Đình Chương (SN 1965, tổ 2, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) đã mày mò học nghề. Từ "thao trường" nhỏ trong khu vườn phía sau nhà, ông đã xuất chuồng hàng trăm chú chó đi khắp cả nước, mang về nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

“Bệ đỡ” giúp người dân thoát nghèo

Xã hội

(GLO)- Nhờ vốn vay ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), đến cuối tháng 7-2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách toàn tỉnh Gia Lai đạt 15.680 tỷ đồng, tăng 1.016 tỷ đồng so với cuối năm 2024. Nguồn vốn này đã giúp nhiều hộ nghèo đầu tư sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Cầu nối giúp bệnh nhân nghèo

Đời sống

(GLO)- Thời gian qua, tổ công tác xã hội tại các bệnh viện trên địa bàn cao nguyên Gia Lai đã phát huy tốt vai trò cầu nối giúp bệnh nhân nghèo. Qua kết nối, bệnh nhân được hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần, giúp họ vượt qua khó khăn, an tâm điều trị bệnh.

Xã tỷ phú nơi biên viễn

Phóng sự - Ký sự

Trong hai năm 2024-2025, thủ phủ Tây Nguyên trúng đậm cà phê. Chỉ tính riêng huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông cũ), các lão nông đã sắm 1.000 ô tô trong năm 2024. Xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi giáp Lào và Campuchia) cũng chung niềm vui ấy...

Tầm nhìn của người Rục

Phóng sự - Ký sự

Tầm nhìn (view) đắt giá nhất của người Rục ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa (Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị), đó là ngôi nhà có mặt tiền bao quát đồng lúa.

Sống khỏe nhờ trồng mãng cầu, nhãn trái vụ. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Bùi Văn Lời thu lãi cao từ trồng mãng cầu, nhãn trái vụ

Đời sống

(GLO)- Nhờ áp dụng kỹ thuật “bắt” cây mãng cầu, cây nhãn ra quả trái vụ, ông Bùi Văn Lời (làng Plei Pyang, xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã thu lãi cao, có cuộc sống sung túc. Ông còn chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc vườn cây ăn quả cho người dân, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Những chuyến xe nghĩa tình Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An

Những chuyến xe nghĩa tình Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An

Xã hội

(GLO)- Tối 5-8, tại Công viên Đồng Xanh (phường An Phú), 3 chuyến xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm của người dân địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An đã xuất phát. Những chuyến xe không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn mang nặng nghĩa tình của đồng bào Gia Lai tới bà con vùng lũ.

