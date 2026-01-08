Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ðiểm tựa vững vàng trong hoạn nạn

THÚY TRINH
(GLO)- Giữa những tình huống sinh tử, nơi thiên tai, tai nạn bất ngờ ập đến, cán bộ, chiến sĩ Ðội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (trụ sở tại phường Diên Hồng, phụ trách 47 xã, phường khu vực phía Tây Gia Lai) luôn có mặt kịp thời, dũng cảm và trách nhiệm.

Bằng tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, họ trở thành chỗ dựa tin cậy, mang lại niềm tin cho người dân trong lúc khó khăn nhất. Vụ cứu nạn gần đây nhất mà Đội Công tác chữa cháy và CNCH (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh) thực hiện diễn ra tại suối Ea Hleo, đoạn chảy qua xã Ia Le.

Chiều 19-11-2025, ông Nguyễn Đức Thiện (SN 1976) và ông Nguyễn Đình Bình (SN 1977), cùng trú tại thôn Ia Jol (xã Ia Le) lội suối đi làm rẫy. Do mưa lớn, mực nước dâng cao, 2 ông không kịp trở về nhà, buộc phải đứng chờ trên một ụ đất cao giữa dòng suối, bị cô lập hoàn toàn.

cuu-nan-1.jpg
Đội Công tác chữa cháy và CNCH triển khai phương án vượt xuyên để cứu 2 nạn nhân bị nước lũ cô lập ở xã Ia Le. Ảnh: Ngọc Hòa

Nhận được tin báo, Đội Công tác chữa cháy và CNCH điều động 1 xe CNCH, 1 ca nô cứu nạn cùng 8 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường, phối hợp Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Chư Prông triển khai phương án cứu nạn.

Trước tình huống nước chảy xiết, không thể sử dụng ca nô, lực lượng cứu hộ quyết định triển khai đội hình vượt xuyên. Các cán bộ, chiến sĩ sử dụng súng bắn dây thiết lập đường dây cứu nạn, chuyển áo phao, phao cứu sinh, đai cứu nạn qua dây đã cố định, hướng dẫn nạn nhân thao tác an toàn, sau đó đưa từng người vượt dòng nước sang bờ an toàn.

Ông Nguyễn Đức Thiện kể lại: “Khi lực lượng cứu nạn đến, chỉ còn hơn 1 m nữa là nước ngập ụ đất. Chúng tôi rất lo lắng vì có thể bị nước cuốn trôi bất cứ lúc nào.

Các cán bộ, chiến sĩ phải nói rất to để hướng dẫn chúng tôi cách đeo đai cứu nạn an toàn khi treo người trên dây. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi được cứu. Lúc đó, người thân mừng rơi nước mắt, chỉ biết ôm tôi khóc. Chúng tôi rất biết ơn lực lượng CNCH”.

cuu-nan-2.jpg
Đội Công tác chữa cháy và CNCH thực hiện cứu hộ nạn nhân bị mắc kẹt dưới giếng sâu. Ảnh: Ngọc Hòa

Năm 2025, Đội Công tác chữa cháy và CNCH đã xuất 18 lượt phương tiện, huy động 129 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia CNCH 5 vụ; cứu sống 4 người; tìm kiếm 4 thi thể nạn nhân.

Đồng thời, Đội xuất 13 lượt phương tiện, 88 lượt cán bộ, chiến sĩ kịp thời dập tắt 4 vụ cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

Bên cạnh đó, Đội chủ trì và phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực tập 54 phương án chữa cháy, CNCH; tổ chức 27 buổi tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH, kỹ năng phòng cháy, phòng - chống tai nạn thương tích và đuối nước tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học với hơn 3.800 người tham gia.

Trong đợt bão lũ lớn vừa qua, Đội cử 20 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị cô lập tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Gần dân, tận tụy vì nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Đội Công tác chữa cháy và CNCH đang từng ngày viết nên những câu chuyện đẹp, giàu tính nhân văn giữa đời thường.

