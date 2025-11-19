Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ

ĐỨC HẢI
(GLO)- Từ sáng sớm nay (19-11), Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã có mặt tại khu vực Long Vân (phường Quy Nhơn Bắc) và một số vùng ngập nặng để kiểm tra tình hình mưa lũ, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

chu-tich-pham-anh-tuan-2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra tại hiện trường. Ảnh: Nguyễn Dũng

Khu vực Long Vân bị ngập sâu từ chiều 18-11, đến sáng nay nước vẫn tiếp tục dâng cao. Cùng với đó, nhiều khu vực khác ở địa bàn Tuy Phước, Kông Chro, Ia Pa, Ayun Pa, Krông Pa (trước đây) nước dâng cao trên mức báo động 3, mức báo động 4.

Qua nắm tình hình chung, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung huy động tối đa lực lượng, phương tiện để ứng cứu, cứu hộ, cứu nạn đưa người dân đến nơi an toàn. Đồng thời, yêu cầu các hồ chứa thượng nguồn ngừng xả nước để giảm lũ vùng hạ du.

chu-tich-pham-anh-tuan-5.jpg
Lực lượng chức năng cơ động phương tiện đi cứu dân. Ảnh: Nguyễn Dũng

Theo dự báo trong ngày hôm nay, trên địa bàn tỉnh, nhất là ở khu vực phía Đông và một số địa bàn phía Tây sẽ tiếp tục có mưa to kéo dài; cộng với lượng nước ở thượng nguồn đổ về sẽ khiến cho các khu dân cư ở vùng trũng thấp bị ngập sâu.

Tỉnh Gia Lai đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện để triển khai công tác ứng phó và cứu hộ, cứu nạn.

Tin liên quan

Lực lượng Công an di dời người dân vùng ngập lụt tại phường Quy Nhơn Bắc.

Lực lượng Công an toàn tỉnh đã di dời hơn 1.250 hộ dân đến nơi an toàn

(GLO)- Từ đêm 18 đến rạng sáng 19-11, lực lượng Công an toàn tỉnh phối hợp cùng các đơn vị, địa phương di dời hàng nghìn người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Tình trạng ngập lụt ngày càng nghiêm trọng, lực lượng vẫn đang nỗ lực cứu nạn cứu hộ người dân bị mắc kẹt tại các khu vực ngập sâu.

null