Gia Lai khẩn cấp ứng phó mưa đặc biệt lớn, ngập lụt, sạt lở đất

(GLO)- Sáng 19-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công điện số 17/CĐ-UBND về việc khẩn cấp thực hiện ứng phó khẩn cấp với mưa đặc biệt lớn, ngập lụt, sạt lở đất.

Theo đó, từ ngày 16-11 đến nay (ngày 19-11), trên địa bàn tỉnh có mưa rất lớn kéo dài; đặc biệt ở Vân Canh với lượng mưa 724mm (mưa 12 giờ qua 328mm), ở Quy Nhơn với lượng mưa 732mm (mưa 12 giờ qua 300mm). Mưa lớn gây lũ ngập lụt sâu, diện rộng ở hạ lưu sông Hà Thanh, đã xuất hiện một số điểm ngập vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2009 ở Quy Nhơn.

Nhiều khu vực tại Quy Nhơn Đông chìm trong biển nước. Ảnh: P.V

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động đới gió đông hoạt động mạnh qua khu vực, qua ảnh mây vệ tinh và ra đa cho thấy, mây gây mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra trên địa bàn tỉnh từ nay (ngày 19-11) đến sáng mai (20-11) khả năng đặc biệt lớn, sẽ gây ngập lụt diện rộng, một số nơi ngập sâu.

Nguy cơ xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất và chia cắt kéo dài, đặc biệt tại các khu vực vừa bị thiệt hại nặng do bão số 13, có thể dẫn đến nguy cơ thiệt hại kép, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và an toàn của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện cơ động đến các địa bàn ngập lụt, chia cắt; hỗ trợ sơ tán dân, bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh trật tự.

Chủ động, bố trí lực lượng, nhất là tại các vùng xung yếu, có nguy cơ ngập lụt, chia cắt kéo dài để kịp thời hỗ trợ người dân, cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương bố trí ngay chỗ ở tạm theo hình thức xen ghép hoặc tập trung tại các cơ sở quân đội, cơ sở công cộng bảo đảm an toàn; tuyệt đối không để người dân thiếu nơi ở an toàn.

UBND các xã, phường tổ chức sơ tán triệt để người dân theo kịch bản đã được phê duyệt. Căn cứ diễn biến mưa, lũ thực tế để tiếp tục rà soát, sơ tán người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao, khẩn trương hoàn thành trước 10 giờ ngày 19-11-2025. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra thiệt hại về người.

Huy động lực lượng xung kích hỗ trợ Nhân dân trong sơ tán; kê cao, bảo vệ tài sản khỏi ngập lụt; đồng thời tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, trượt, ngập sâu, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tổ chức, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Chủ động khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến mưa lớn, thông tin cảnh báo điều tiết hồ chứa, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ cho người dân để chủ động phòng tránh.

Các sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ quản lý, triển khai công tác ứng phó khẩn cấp với mưa lũ.