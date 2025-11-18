Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Cảnh báo ngập lụt tại các vùng trũng thấp dọc sông Hà Thanh

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, trong 12 giờ qua, mực nước sông Hà Thanh đã xuất hiện lũ.

Cụ thể, mực nước lũ lúc 18 giờ ngày 18-11 tại trạm Vân Canh là 44.21 mét, trên mức báo động 2 là 0.21 m (đỉnh lũ xuất hiện lúc 17 giờ ngày 18-11 là 44.24 mét, trên mức báo động 2 là 0.24 m, thấp hơn lũ lịch sử 3.81 m). Tại trạm Diêu Trì là 5.74 m, trên báo động 3 là 0.24 m, thấp hơn lũ lịch sử 1.59 m.

img-1909.jpg
Nước dâng nhanh trên sông Hà Thanh. Ảnh: H.P

Dự báo trong 6-12 giờ tới, mực nước hạ lưu sông Hà Thanh tiếp tục lên có khả năng đạt đỉnh ở mức trên báo động 3. Trong 12-24 giờ tới, lũ sông Hà Thanh còn duy trì ở mức cao.

Nước lũ gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc các xã, phường dọc theo sông Hà Thanh: Vân Canh, Canh Vinh, Canh Liên, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc... Người dân ở các khu vực trên cần chú ý để ứng phó kịp thời, đồng thời tuân thủ mọi hướng dẫn của cơ quan chức năng trong việc khẩn trương di dời đến nơi an toàn khi cần thiết.

