Cảnh báo ngập lụt tại các vùng trũng thấp dọc sông Hà Thanh

Cụ thể, mực nước lũ lúc 18 giờ ngày 18-11 tại trạm Vân Canh là 44.21 mét, trên mức báo động 2 là 0.21 m (đỉnh lũ xuất hiện lúc 17 giờ ngày 18-11 là 44.24 mét, trên mức báo động 2 là 0.24 m, thấp hơn lũ lịch sử 3.81 m). Tại trạm Diêu Trì là 5.74 m, trên báo động 3 là 0.24 m, thấp hơn lũ lịch sử 1.59 m.

Nước dâng nhanh trên sông Hà Thanh. Ảnh: H.P

Dự báo trong 6-12 giờ tới, mực nước hạ lưu sông Hà Thanh tiếp tục lên có khả năng đạt đỉnh ở mức trên báo động 3. Trong 12-24 giờ tới, lũ sông Hà Thanh còn duy trì ở mức cao.

Nước lũ gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc các xã, phường dọc theo sông Hà Thanh: Vân Canh, Canh Vinh, Canh Liên, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc... Người dân ở các khu vực trên cần chú ý để ứng phó kịp thời, đồng thời tuân thủ mọi hướng dẫn của cơ quan chức năng trong việc khẩn trương di dời đến nơi an toàn khi cần thiết.