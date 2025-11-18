(GLO)- Trước tình hình mưa lớn kéo dài, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đã có Công văn hỏa tốc số 108-CV/TU về việc tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện Công điện số 219/CĐ-TTg, ngày 17-11-2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ; Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai ngay các nhiệm vụ, biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Trên nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai có mưa lớn gây ngập lụt.

Cụ thể, Thường trực Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương huy động các lực lượng khẩn trương rà soát, kịp thời phát hiện, cảnh báo và chủ động tổ chức sơ tán, di dời toàn bộ nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét, ngập lụt sâu. Đồng thời có phương án hỗ trợ người dân tại nơi sơ tán, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho người dân.

Bố trí lực lượng chốt chặn, kiểm soát, hướng dẫn giao thông, không để người dân đi qua các khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn, nhất là trên các tuyến giao thông có nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, dự trữ đầy đủ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết tại các khu vực trọng điểm, xung yếu được xác định có nguy cơ cao xảy ra chia cắt do sạt lở, ngập lụt; chủ động triển khai phương án tiếp tế bổ sung khi xảy ra tình huống chia cắt kéo dài nhiều ngày. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện phù hợp để kịp thời tiếp cận, xử lý các tình huống khẩn cấp, triển khai công tác sơ tán dân cư, cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực xảy ra ngập sâu.

Kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn đối với các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt; chăm lo chỗ ở đối với các hộ dân bị mất nhà cửa; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước sạch sinh hoạt, điện, sóng viễn thông cho người dân; xử lý vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh, khám, chữa bệnh cho Nhân dân và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh ngay sau khi lũ rút.

Đường Hồ Đắc Di, thuộc tổ 2, khu vực 5 (phường Quy Nhơn Bắc) ngập sâu trong nước. Ảnh: H.P

Các Đảng ủy: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện để thực hiện công tác ứng phó bão, mưa, lũ, tìm kiếm cứu nạn. Phối hợp chặt chẽ với địa phương hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát phương tiện giao thông hoạt động tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.

Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường bám sát, tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả nhất; luôn giữ đảm bảo liên lạc thường xuyên; kịp thời báo cáo, đề xuất khi xảy ra tình huống; tuyệt đối đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho người dân để chủ động phòng tránh. Lưu ý chỉ đạo thường xuyên kiểm tra các tuyến đường trên địa bàn, khi có sạt lở phải có phương án cảnh báo ngay cho các phương tiện lưu thông nhằm đảm bảo an toàn cao cho người và phương tiện.