Ngành Y tế đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch tham dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai.

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác y tế tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Muội

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết: Trong năm 2025 cũng như suốt nhiệm kỳ 2021-2025, ngành Y tế đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực y tế được thể hiện rõ qua hàng loạt chủ trương, chính sách, chương trình và nguồn lực cụ thể. Nổi bật là việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 về các giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo Bộ trưởng, nhiều chỉ tiêu chủ yếu của ngành Y tế đạt và vượt kế hoạch đề ra, khẳng định sự phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả của hệ thống y tế. Công tác hoàn thiện thể chế tiếp tục được xác định là khâu đột phá. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành Y tế đã tham mưu ban hành 5 luật quan trọng, cùng hàng chục nghị định, nghị quyết của Chính phủ, gần 200 thông tư và nhiều chiến lược, kế hoạch lớn, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành Y tế.

Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục phát triển theo hướng chuyên sâu và hiện đại. Thái độ phục vụ của cán bộ y tế có sự chuyển biến tích cực theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm. Công tác phòng bệnh, y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu tiếp tục được củng cố vững chắc; khống chế thành công đại dịch Covid-19, các dịch bệnh truyền nhiễm cơ bản được kiểm soát.

Công tác bảo trợ xã hội được mở rộng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, công bằng trong công tác chăm sóc sức khỏe. Các hoạt động liên quan đến phát triển ngành công nghiệp dược, trang thiết bị y tế, an toàn thực phẩm cũng đang được rà soát, chấn chỉnh và có những chuyển biến tích cực…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Muội

Trong 5 năm tới, ngành Y tế tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trọng tâm là hoàn thiện các luật liên quan đến an toàn thực phẩm, thiết bị y tế, y học cổ truyền; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phòng-chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực y tế.

Hệ thống y tế tiếp tục sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm liên thông giữa các tuyến chuyên môn. Ngành ưu tiên củng cố y tế cơ sở, đầu tư đồng bộ cho trạm y tế xã, nhất là vùng sâu, vùng xa; triển khai luân phiên, điều động bác sĩ về tuyến cơ sở và thực hiện chăm sóc sức khỏe theo nguyên lý y học gia đình.

Cùng với đó, ngành Y tế nâng cao năng lực dự báo, giám sát, phát hiện sớm và khống chế dịch bệnh; mở rộng Chương trình tiêm chủng mở rộng; phấn đấu chấm dứt các dịch bệnh AIDS, lao và loại trừ sốt rét vào năm 2030. Công tác chăm sóc sức khỏe được thực hiện theo vòng đời, gắn với nâng cao thể lực, tầm vóc, tuổi thọ và xây dựng văn hóa chủ động chăm sóc sức khỏe trong nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị Bộ Y tế tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác y tế, trọng tâm là Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, cùng các nội dung liên quan đến lĩnh vực y tế tại một số nghị quyết khác của Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đề nghị Bộ Y tế tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách về công tác y tế. Ảnh: Nguyễn Muội

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nghiên cứu, xây dựng cơ chế, giải pháp phù hợp nhằm huy động sự tham gia một cách thực chất, hiệu quả của khu vực y tế tư nhân và các nguồn lực xã hội cho phát triển y tế. Đồng thời, cần đẩy mạnh chuyển đổi số một cách thực chất, coi đây là công cụ quan trọng, hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực trong tổ chức thực hiện các chính sách y tế.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tạo bước chuyển rõ nét trong xây dựng và gìn giữ y đức; mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế phải thực sự là một lương y, xứng đáng với tinh thần “thầy thuốc như mẹ hiền”.

Cùng với việc nâng cao chất lượng chuyên môn, Bộ Y tế cần tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống y tế, nhất là trạm y tế xã, phường; đồng thời rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới y tế cơ sở và các cơ sở trợ giúp xã hội, bảo đảm phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.