Ngành y tế nỗ lực khám, chữa bệnh, phòng dịch sau lũ lụt

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai, ngành y tế kịp thời ứng phó với bão lũ. Dù một số bệnh viện, trạm y tế bị ngập cục bộ, toàn ngành vẫn bảo đảm an toàn về người và tài sản, đồng thời duy trì hiệu quả công tác điều trị bệnh nhân, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại

Qua rà soát của ngành Y tế tỉnh, có 3 bệnh viện, 7 trạm y tế địa bàn phía Đông và 3 trạm y tế địa bàn phía Tây tỉnh bị ngập lụt do ảnh hưởng của đợt mưa lớn. Tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc), công tác khắc phục hậu quả của lũ lụt được Ban Giám đốc Bệnh viện chủ động triển khai. Trước thời điểm nước lũ dâng cao, Ban Giám đốc Bệnh viện đã kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai khẩn cấp, di chuyển các thiết bị điều trị, vật tư y tế, hồ sơ lên tầng cao để hạn chế tối đa hư hỏng, thiệt hại.

Bác sĩ Võ Ngọc Phải, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc) thăm hỏi, động viên bệnh nhân. Ảnh: Minh Nhật

Theo bác sĩ Võ Ngọc Phải, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn, nước lũ tràn vào nhiều khoa, phòng ở tầng 1. Thời điểm đó, Bệnh viện có 249 bệnh nhân đang điều trị và 150 người nhà. Ban Giám đốc Bệnh viện yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân và đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế bám trụ tại đơn vị 24/24 giờ trong mọi tình huống bị cô lập bởi ngập sâu…

Ngay sau khi nước rút, Bệnh viện phối hợp với lực lượng CA tỉnh khắc phục hậu quả lũ lụt. Bà Phạm Thị Sương (thôn Vĩnh Long, xã Hòa Hội) có con trai bị liệt nửa người do TNGT và đang điều trị tại Bệnh viện suốt 2 tháng qua, chia sẻ: “Thấy các y, bác sĩ vừa chăm bệnh nhân vừa “chạy đua với lũ” để hạn chế thấp nhất thiệt hại, tôi thương lắm. Sau lũ, tôi cùng người nhà bệnh nhân đã phụ giúp các bác sĩ, điều dưỡng dọn dẹp vệ sinh Bệnh viện”.

Lực lượng quân đội hỗ trợ dọn vệ sinh khuôn viên Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc) do ảnh hưởng của lũ lụt. Ảnh: Minh Nhật

Theo bác sĩ Ngô Lý Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn, những ngày lũ lụt, Bệnh viện có 139 bệnh nhân điều trị, trong đó nhiều trường hợp bị bệnh nặng. Khi nước lũ dâng lên, hồ sơ và thiết bị y tế được chuyển lên tầng cao để bảo vệ. Bệnh viện ngập hơn 2 m, các bệnh nhân ở tầng 1 được di chuyển lên tầng 2, dồn phòng để đủ chỗ cho bệnh nhân nằm nghỉ, đảm bảo an toàn và chăm sóc cho người bệnh.

“Đến sáng 23-11, khuôn viên Bệnh viện vẫn còn nhuộm màu bùn đất, nước đọng khiến việc di chuyển khó khăn. Hiện Bệnh viện đang được các lực lượng CA, dân quân, bộ đội trên địa bàn tỉnh tăng cường hỗ trợ khắc phục…”, bác sĩ Nam cho biết.

Đối với trạm y tế ở các xã phía Tây tỉnh bị ngập sâu, với tinh thần chủ động và trách nhiệm, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế đã kịp thời triển khai hàng loạt biện pháp. Bác sĩ Nay H’Mira, Trưởng Trạm Y tế xã Ia Sao cơ sở 1, cho biết: Trạm bị ngập sâu hơn 1 m, nhưng trước đó đơn vị đã chủ động và nhanh chóng di chuyển hồ sơ, máy tính, thuốc men, vật tư y tế và đặc biệt là tủ vắc xin qua trường học tại địa phương ở điểm cao ráo, không bị ngập, nên tất cả tài sản được bảo quản an toàn.

Khi nước bắt đầu rút, Trạm huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên khẩn trương vệ sinh, dọn dẹp bùn đất, phun khử khuẩn khuôn viên và khôi phục hoạt động khám, chữa bệnh trong ngày 21-11. Cùng với đó, Trạm phối hợp với TTYT Ayun Pa tổ chức khử trùng nước giếng tại các khu dân cư, khử khuẩn tại các hộ gia đình bị ngập do mưa lũ để đề phòng dịch bệnh bùng phát.

Cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Ia Tul cơ sở 2 dọn dẹp bùn đất sau lũ. Ảnh: Vũ Chi

Công tác khám, chữa bệnh được các trạm duy trì, không bị gián đoạn. Đặc biệt, Trạm Y tế xã Ia Tul cơ sở 4 đã kịp thời sơ cứu chị Kpă H’Niên (SN 2003, thôn Dlai Bầu, xã Ia Tul) bị điện giật trong lúc dọn đồ chạy lũ. “Nhờ được bác sĩ tại Trạm cứu giúp, tôi dần tỉnh lại, hiện sức khỏe ổn định. Trong tình hình Trạm đang lo ứng phó với mưa lũ nên tôi và gia đình càng trân trọng, biết ơn hơn”, chị H’Niên xúc động nói.

Tăng cường vệ sinh môi trường, phòng dịch sau lũ

Sau khi nước lũ rút dần, ngành y tế tiếp tục điều động 181 viên chức y tế tham gia hỗ trợ các địa phương trên địa bàn bị ảnh hưởng lũ lụt.

Nhân viên y tế phun thuốc khử khuẩn môi trường tại trường học ở phường Quy Nhơn Bắc sau ngập lụt. Ảnh: M.N

Sáng 22-11, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng chủ trì cuộc họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các viên chức được điều động, tập trung thực hiện nhiệm vụ vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước, phòng, chống dịch bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe… tại các địa phương theo sự phân công của lãnh đạo TTYT Quy Nhơn và TTYT Tuy Phước, triển khai từ ngày 22 đến 26-11.

“Bên cạnh sự chủ động của đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động tại chỗ ở các bệnh viện, trạm y tế, việc tăng cường lực lượng từ các đơn vị y tế khu vực phía Tây tỉnh xuống hỗ trợ khu vực phía Đông tỉnh là hết sức cần thiết. Sự chi viện kịp thời này giúp ổn định hoạt động khám, chữa bệnh, xử lý môi trường sau lũ và kiểm soát nguy cơ dịch bệnh có thể phát sinh. Tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng trong quá trình ứng phó sau thiên tai là yếu tố quyết định hiệu quả công việc. Sự chung tay, toàn tâm toàn lực của ngành y tế sẽ góp phần quan trọng vào việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhanh chóng khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh”. Giám đốc Sở Y tế LÊ QUANG HÙNG

Theo ông Đinh Hà Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế, các đơn vị y tế đã chủ động bố trí nhân lực thường trực cấp cứu 24/24 giờ tại các cơ sở khám, chữa bệnh, để triển khai khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân; đồng thời sẵn sàng thu dung cấp cứu, điều trị cho nạn nhân do mưa lớn gây ra. Ngoài ra, các đơn vị đồng thời thiết lập các Tổ cấp cứu, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế, phương tiện cấp cứu sẵn sàng ứng phó kịp thời trong mọi tình huống.

“Nhìn chung, các đơn vị đã triển khai phương án cụ thể, chi tiết, chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khẩn trương khắc phục hiệu quả, trong đó lấy phòng ngừa làm chính; bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước, của đơn vị và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân”, Phó Giám đốc Sở Y tế Đinh Hà Nam nhấn mạnh.

Nhằm ứng phó mưa lớn kéo dài và nguy cơ ngập lụt, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế bố trí nhân lực trực cấp cứu 24/24 giờ tại cơ sở khám, chữa bệnh, sẵn sàng tiếp nhận nạn nhân, đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị không để gián đoạn. Tiếp tục rà soát kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án bảo vệ cơ sở y tế ở vùng nguy cơ, sẵn sàng sơ tán trang thiết bị, vật tư y tế và thuốc tại các khu vực thấp, trũng có nguy cơ ngập úng, sạt lở.

Các đơn vị tổ chức trực cấp cứu ứng phó thiên tai, mưa lũ; chuẩn bị lực lượng, phương tiện cơ động sẵn sàng ứng cứu tuyến dưới; đảm bảo cung ứng đủ thuốc thiết yếu, kịp thời bổ sung dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư phòng, chống thiên tai và cứu nạn.