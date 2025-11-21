Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ tại các bệnh viện

(GLO)- Bên cạnh hoạt động hỗ trợ di dời, tiếp tế lương thực cho người dân vùng ngập lụt, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai còn tham gia dọn vệ sinh môi trường tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn (ở phường Quy Nhơn Bắc).

Ngày 20-11, tại nhiều khu dân cư thuộc phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông, lũ bắt đầu rút nhưng đường sá ngập bùn, một số khu vực vẫn bị cô lập cục bộ.

Bộ CHQS tỉnh tiếp tục duy trì trạng thái ứng trực cao, tổ chức các tổ cơ động đưa người dân đến nơi an toàn và vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến các hộ dân còn mắc kẹt.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn phủ đầy bùn đất sau khi lũ rút. Ảnh: Man Đức Dũng



Song song với công tác cứu hộ, 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 739 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) đã được điều động đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn và các điểm lân cận để tiếp tế lương thực và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Võ Kiên Cường-Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn-chia sẻ: “Mưa lũ gây hậu quả nặng nề, mọi thứ ngổn ngang. Nhờ có LLVT hỗ trợ, việc dọn vệ sinh và sắp xếp máy móc, trang thiết bị được thực hiện nhanh chóng để sớm ổn định hoạt động, phục vụ khám-chữa bệnh cho bệnh nhân”.

Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ được lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện với phương châm “Nước rút đến đâu, sạch đến đó”. Ảnh: Man Đức Dũng

Đại tá Lê Kim Giàu-Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5-cho biết: Để giúp Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn trở lại hoạt động bình thường trong thời gian sớm nhất có thể, đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân, 30 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 739 hỗ trợ khắc phục thiệt hại, làm công tác vệ sinh.

Với phương châm “Nước rút đến đâu, sạch đến đó”, ngay khi nước rút, cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng bắt tay tổng vệ sinh toàn bộ các khu vực làm việc, phòng bệnh, khuôn viên bệnh viện bị ngập bùn.

Ngoài khu vực phường Quy Nhơn Bắc, LLVT tỉnh cũng tích cực triển khai hoạt động khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn các xã, phường bị ngập lụt. Mục tiêu đặt ra là nỗ lực khắc phục, giảm thiểu thiệt hại, giúp người dân ổn định cuộc sống và các cơ quan, đơn vị sớm ổn định hoạt động trở lại.