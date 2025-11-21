Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ tại các bệnh viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MAN ĐỨC DŨNG
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Bên cạnh hoạt động hỗ trợ di dời, tiếp tế lương thực cho người dân vùng ngập lụt, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai còn tham gia dọn vệ sinh môi trường tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn (ở phường Quy Nhơn Bắc).

Ngày 20-11, tại nhiều khu dân cư thuộc phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông, lũ bắt đầu rút nhưng đường sá ngập bùn, một số khu vực vẫn bị cô lập cục bộ.

Bộ CHQS tỉnh tiếp tục duy trì trạng thái ứng trực cao, tổ chức các tổ cơ động đưa người dân đến nơi an toàn và vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến các hộ dân còn mắc kẹt.

bv-lao.jpg
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn phủ đầy bùn đất sau khi lũ rút. Ảnh: Man Đức Dũng

Song song với công tác cứu hộ, 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 739 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) đã được điều động đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn và các điểm lân cận để tiếp tế lương thực và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Võ Kiên Cường-Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn-chia sẻ: “Mưa lũ gây hậu quả nặng nề, mọi thứ ngổn ngang. Nhờ có LLVT hỗ trợ, việc dọn vệ sinh và sắp xếp máy móc, trang thiết bị được thực hiện nhanh chóng để sớm ổn định hoạt động, phục vụ khám-chữa bệnh cho bệnh nhân”.

don-dep.jpg
Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ được lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện với phương châm “Nước rút đến đâu, sạch đến đó”. Ảnh: Man Đức Dũng

Đại tá Lê Kim Giàu-Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5-cho biết: Để giúp Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn trở lại hoạt động bình thường trong thời gian sớm nhất có thể, đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân, 30 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 739 hỗ trợ khắc phục thiệt hại, làm công tác vệ sinh.

Với phương châm “Nước rút đến đâu, sạch đến đó”, ngay khi nước rút, cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng bắt tay tổng vệ sinh toàn bộ các khu vực làm việc, phòng bệnh, khuôn viên bệnh viện bị ngập bùn.

Ngoài khu vực phường Quy Nhơn Bắc, LLVT tỉnh cũng tích cực triển khai hoạt động khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn các xã, phường bị ngập lụt. Mục tiêu đặt ra là nỗ lực khắc phục, giảm thiểu thiệt hại, giúp người dân ổn định cuộc sống và các cơ quan, đơn vị sớm ổn định hoạt động trở lại.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Hàng hóa được đưa lên thuyền thúng vận chuyển vào tiếp tế cho các hộ dân còn bị cô lập. Q.T

Gia Lai: Tiếp sức cho người dân vùng bị cô lập

(GLO)-Mưa vẫn rơi, nước lũ vẫn chưa rút sâu, nhiều hộ dân tại rốn lũ khu vực Chợ Dinh vẫn đang bị cô lập. Và những chuyến ca nô, thuyền thúng sau 2 ngày hỗ trợ di tán dân lại tiếp tục vận chuyển lương thực, thực phẩm đến tiếp tế bà con vượt qua khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ và các nhóm thiện nguyện, hộ dân ở Gia Lai cùng nỗ lực hỗ trợ suất cơm, chỗ ở tạm cho người dân vùng lũ.

Gia Lai: Chung sức giúp nhau vượt qua cơn lũ dữ

Xã hội

(GLO)- Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng nhanh, nhiều hộ dân bị cô lập, có nơi ngập đến mái nhà, người dân phải gõ nồi xoong, quần áo để cầu cứu. Trước tình hình đó, lực lượng cứu hộ và các nhóm thiện nguyện cùng nhiều quán ăn, hộ dân đã nỗ lực cứu người, chia nhau suất cơm, chỗ ở tạm...

Trao sinh kế, giúp dân ổn định cuộc sống

Trao sinh kế, giúp dân ổn định cuộc sống

Đời sống

(GLO)- Các mô hình hỗ trợ sinh kế do quân đội triển khai, đặc biệt là chương trình trao bò giống sinh sản, đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập và từng bước thoát nghèo, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” tại các địa phương.

Các đơn vị phối hợp trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn ở khu vực phía Tây tỉnh.

Tặng thẻ bảo hiểm y tế: Nhân văn, thiết thực

Đời sống

(GLO)- Nhằm giúp đối tượng yếu thế được thụ hưởng các chính sách trong chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí điều trị khi không may ốm đau, nhiều đơn vị đã phối hợp trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Giữa khó khăn nhiều nghĩa cử lan tỏa

Giữa khó khăn nhiều nghĩa cử lan tỏa

Đời sống

(GLO)- Sau bão số 13, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có điện, cây cối ngã đổ còn ngổn ngang…, các lực lượng, đơn vị chức năng đang phải làm việc xuyên ngày đêm để xử lý sự cố.

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Kể chuyện phố núi qua men bia

Đời sống

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao hỗ trợ xây nhà cho người dân bị sập cho cơn bão số 13.

Thanh niên Gia Lai góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Từ ngày 12-11 đến 14-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với nhiều đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ tại các địa phương chịu thiệt hại nặng sau bão số 13. Từ sửa điện, sửa nhà đến trao quà và học bổng, lực lượng thanh niên đang nỗ lực góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão.

null