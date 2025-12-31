Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai giúp 2.725 hộ thoát nghèo và cận nghèo

THẢO KHUY
(GLO)- Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, trong năm 2025, các cấp Hội đã giúp 2.725 hộ thoát nghèo và cận nghèo, đạt 297,1% chỉ tiêu đăng ký.

Theo đó, Hội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế, góp phần cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững và thúc đẩy bình đẳng giới.

Phong trào phụ nữ khởi nghiệp, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong các cấp Hội. Trong năm, các cấp Hội đã trao sinh kế cho 96 hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn với tổng trị giá hơn 270 triệu đồng; đồng thời, tặng 20 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó, Hội phối hợp mở 55 lớp tập huấn nghề cho 1.283 học viên; tổ chức các phiên giao dịch việc làm, giới thiệu việc làm lưu động và “Ngày hội việc làm”, thu hút 475 hội viên, phụ nữ tham gia; qua đó tạo thêm cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho chị em.

ho-tro-sinh-ke.jpg
Các cấp Hội Phụ nữ đã trao sinh kế cho 96 hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” (Đề án 939), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và kỹ năng khởi sự kinh doanh.

Trong năm, Hội tổ chức Ngày hội Kết nối - Giao lưu sản phẩm khởi nghiệp, Phiên chợ chuyển đổi số với quy mô 30 gian hàng; ra mắt Câu lạc bộ “Nữ doanh nhân và phụ nữ khởi nghiệp” tại An Lão. Hiện toàn tỉnh có 24 câu lạc bộ nữ doanh nhân, nữ giám đốc, nữ tiểu thương với 846 thành viên tham gia.

Song song với đó, Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (Đề án 01) tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Trong năm, Hội tổ chức tập huấn về thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã cho 172 cán bộ Hội; thành lập mới hợp tác xã Sâm tiến vua tại xã Bình Khê, nâng tổng số hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý trên địa bàn tỉnh lên 49 hợp tác xã.

ho-tro-phu-nu-phat-trien-kinh-te.png
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước ra mắt Câu lạc bộ Tiểu thương. Ảnh: ĐVCC

Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Gia Lai cũng ghi dấu chặng đường 10 năm hoạt động (2015-2025). Từ nguồn vốn 15 tỷ đồng ban đầu, đến nay, Quỹ đã giải ngân cho vay với hơn 4.000 thành viên vay vốn, tổng dư nợ hơn 38 tỷ đồng; góp phần hỗ trợ phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tiếp tục quản lý, khai thác hiệu quả nguồn vốn tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đến nay, tổng dư nợ do Hội quản lý đạt trên 7.070 tỷ đồng, với hơn 111.000 hộ vay.

null