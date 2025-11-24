Ðiểm tựa yêu thương cho phụ nữ và trẻ em nghèo xã Uar

(GLO)- Mặc dù mới thành lập được 2 năm nhưng Câu lạc bộ Nhân đạo từ thiện Hội Liên hiệp phụ nữ xã Uar đã triển khai nhiều chương trình ý nghĩa như nấu cơm trưa miễn phí cho học sinh, mở gian hàng 0 đồng…

Qua đó, Câu lạc bộ đã giúp nhiều phụ nữ và trẻ em nghèo có động lực vươn lên trong cuộc sống, học tập.

Bữa trưa ấm lòng

10 giờ sáng ngày 13-11, tại Trường Mầm non Bình Minh-điểm trường buôn Choanh, không khí nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày. Những suất ăn trưa nóng hổi gồm cơm thịt kho trứng cút, chả ram, chả giò và canh bí đỏ nấu thịt bằm thơm nức được chuẩn bị sẵn trên bàn chờ các em học sinh thưởng thức.

Khuôn mặt học sinh nào cũng ánh lên niềm vui bởi với các em, đây là bữa ăn ao ước mỗi ngày. Đặc biệt hơn, bữa ăn được các cô trong CLB Nhân đạo từ thiện Hội LHPN xã Uar nấu tặng.

Vừa ăn ngon lành phần cơm của mình, em Mlô Đăng (dân tộc Ê Đê, lớp 5 tuổi) vừa bẽn lẽn nói: “Nhà con nghèo lắm nên bữa ăn chỉ có cá khô và lá mì thôi. Con rất thích cơm do các cô nấu, có nhiều thịt, rất ngon. Con cảm ơn các cô thật nhiều!”.

Em Mlô Đăng cùng các bạn vui vẻ ăn bữa cơm trưa do CLB Nhân đạo từ thiện Hội LHPN xã Uar nấu tặng. Ảnh: Vũ Chi

Theo cô Lương Thị Nhung, giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi, điểm trường có 80 học sinh, 100% là người dân tộc thiểu số. Do điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn nên phụ huynh không có kinh phí đóng góp để nấu ăn bán trú tại trường. Hằng ngày, bố mẹ các em mang cơm đến trường cho con ăn trưa. Sau bữa ăn, các em ngủ tại trường để học tiếp buổi chiều.

Bữa trưa của các em vì vậy rất nghèo dinh dưỡng, thường chỉ có vài con ốc hoặc ít cá sông, thi thoảng mới có quả trứng gà nhưng lại không có nước chấm nên các em đành phải ăn nhạt. Thương học trò lắm nhưng các cô cũng chỉ biết kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ thêm chai xì dầu, nước mắm để bữa ăn thêm đậm vị hoặc hộp sữa để bổ sung dinh dưỡng cho các em.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, thành viên CLB, chia sẻ: Phải tận mắt thấy suất cơm do cha mẹ mang đến trường cho các em mới cảm nhận được cuộc sống của các em còn quá nhiều khó khăn. Vì vậy, chị em trong CLB quyết định kêu gọi sự chung tay giúp sức của mọi người nhằm mang đến cho các em bữa ăn nóng hổi, đủ dinh dưỡng và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Điểm trường không có bếp ăn nên CLB nấu tại nhà Chủ nhiệm CLB rồi chở tới. Đoạn đường di chuyển hơn 10 km cũng khá vất vả nhưng nhìn nụ cười hạnh phúc của các em học sinh, nhiều em xin thêm cơm vì đồ ăn ngon quá, ai cũng thấy ấm lòng. Ngoài nấu ăn, CLB còn tặng quần áo mới, đồ chơi cho các em. Mong các em thêm yêu trường, mến lớp, đi học chuyên cần.

Lan tỏa yêu thương

Chị Trần Thị Thắng, Chủ nhiệm CLB Nhân đạo từ thiện Hội LHPN xã Uar, cho biết: Hoạt động nhân đạo từ thiện được các hội viên Hội LHPN xã tổ chức nhiều năm nay nhưng đến năm 2024, CLB mới chính thức thành lập với 30 thành viên. Từ đó đến nay, CLB đã tổ chức bữa ăn trưa miễn phí tại 4 điểm trường (mỗi điểm trường 1 lần) với hơn 400 học sinh. Mỗi bữa ăn hết khoảng 2,5 triệu đồng.

Ngoài nấu ăn miễn phí, các thành viên Câu lạc bộ Nhân đạo từ thiện Hội Liên hiệp phụ nữ xã Uar còn tặng quà, quần áo mới cho các em học sinh. Ảnh: Vũ Chi

Bên cạnh đó, CLB mở gian hàng 0 đồng gồm quần áo tại nhà văn hóa xã. Cửa hàng mở cửa với phương châm “Cho đi 10, nhận lại 1”. Mỗi chị em khi đến nhận quà sẽ đóng góp vào thùng từ thiện, dù chỉ 1.000 đồng.

Mục đích của việc này là để gắn kết yêu thương và biết trân trọng những món quà mình nhận được. Và sâu xa hơn, CLB muốn tích tiểu thành đại, trao thêm cơ hội cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được ăn bữa cơm ấm bụng, có cơ hội đến trường. Với những trường hợp phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, CLB trực tiếp đi khảo sát và kêu gọi thêm kinh phí, nhu yếu phẩm để giúp đỡ.

Em Rô H’SiRan (buôn Toát) là một trong những trường hợp được CLB giúp đỡ từ năm 2024 đến nay. Em bị u não, thường xuyên phải nhập viện điều trị. Hoàn cảnh gia đình em vô cùng khó khăn.

Nhằm tiếp thêm động lực giúp Rô H’SiRan chiến thắng bệnh tật, CLB đã kêu gọi hỗ trợ em được hơn 30 triệu đồng để đi chữa bệnh tại TP Hồ Chí Minh. Nhìn các cô đến thăm, em nghẹn ngào nói: “Nhờ các cô, con có điều kiện được chữa bệnh. Con mong mình mau khỏe để đến trường với các bạn”.

Bà Ksor H’Druin-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN xã Uar, đánh giá: Mặc dù mới thành lập được 2 năm nhưng CLB Nhân đạo từ thiện Hội LHPN xã đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiện nguyện hướng tới phụ nữ và trẻ em nghèo.

Mỗi phần quà dù giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên, tiếp thêm động lực giúp các đối tượng yếu thế vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và học tập; đồng thời chung tay cùng chính quyền địa phương đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.