Chương trình “Cùng em đến trường” trao học bổng cho em Hồ Vĩnh Đan

(GLO)- Chiều 6-10, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng các nhà hảo tâm đã trao học bổng "Cùng em đến trường" cho em Hồ Vĩnh Đan (học sinh lớp 6.6, Trường THCS Phạm Hồng Thái, phường Pleiku).

Em Vĩnh Đan là nhân vật đầu tiên của chương trình “Cùng em đến trường”. Chương trình được Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai thực hiện nhằm kết nối các nhà hảo tâm với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần nâng bước các em đến trường.

Tại sự kiện, nhà báo Huỳnh Kiên-Phó Tổng biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai thay mặt chương trình “Cùng em đến trường” trao học bổng trị giá 10 triệu đồng cho em Vĩnh Đan.

Nhà báo Huỳnh Kiên-Phó Tổng biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trao học bổng trị giá 10 triệu đồng cho em Vĩnh Đan. Ảnh: B.N

Dịp này, Công ty Honda Ngọc Hoa và Cửa hàng Nội thất Mắt Xanh cũng trao học bổng với tổng trị giá 10 triệu đồng cho em Vĩnh Đan, Câu lạc bộ guitar Thầy và Trò tặng học bổng 1 triệu đồng/tháng. Cùng với đó, Trung tâm tiếng Anh Sophia tài trợ cho em khóa học tiếng Anh miễn phí, Lớp vẽ Việt Thanh tài trợ khóa học vẽ miễn phí.

Ban đại diện phụ huynh học sinh trao học bổng 3 triệu đồng cho em Vĩnh Đan. Ảnh: B.N

Bên cạnh các nhà hảo tâm, đại diện hội phụ huynh học sinh Trường THCS Phạm Hồng Thái cũng tặng em Vĩnh Đan học bổng trị giá 3 triệu đồng nhằm động viên em tiếp tục nỗ lực học tập.

Phát biểu tại sự kiện, cô Trịnh Thị Hạnh-Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phạm Hồng Thái đã gửi lời tri ân tới Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cũng như các nhà hảo tâm vì đã có sự động viên kịp thời về vật chất và tinh thần, tiếp thêm động lực cho em Hồ Vĩnh Đan trên hành trình học tập và theo đuổi ước mơ của mình.