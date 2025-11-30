Trao 680 suất quà hỗ trợ người dân, học sinh xã Tuy Phước Đông và xã Ngô Mây

(GLO)- Ngày 30-11, Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã Tuy Phước Đông tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông nhằm tặng quà cho học sinh và người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

CLB Tấm lòng vàng An Khê tặng quà cho học sinh xã Tuy Phước Đông. Ảnh: M.N

Tại chương trình, CLB Tấm lòng vàng An Khê đã trao tặng 350 suất quà (mỗi suất gồm: ba lô, vở, dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm, áo ấm) cho các em học sinh; tặng 300 suất quà (mỗi suất gồm: áo quần, nhu yếu phẩm và 150.000 đồng tiền mặt) cho người dân xã Tuy Phước Đông.

Cùng ngày, đại diện chùa Thái Phong (xã Cát Tiến) cùng một số nhà hảo tâm đã đến thăm, tặng 30 suất quà (mỗi suất từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng) cho bà con bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Ngô Mây và Tuy Phước Đông.

Đại diện chùa Thái Phong và nhà hảo tâm tặng quà cho người dân xã Tuy Phước Đông. Ảnh: ĐVCC

Những hoạt động thiết thực trên thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần lan tỏa nghĩa tình và hỗ trợ kịp thời cho người dân vùng lũ vượt qua khó khăn.