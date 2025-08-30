Chung tay nâng bước em đến trường

(GLO)- Nằm trong chuỗi các hoạt động thiện nguyện, nhiều năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Tấm lòng vàng An Khê (phường An Khê, tỉnh Gia Lai) thường xuyên tổ chức chương trình “Cùng em đến trường”, trao rất nhiều suất quà ý nghĩa, thiết thực đến học sinh vùng dân tộc thiểu số.

Trước thềm năm học 2025 - 2026, CLB Tấm lòng vàng An Khê tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ 30 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) để tặng cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở làng Kuk Kôn (xã Đak Pơ).

Em Đinh Bron (làng Kuk Kôn) - hồ hởi chia sẻ: “Em vui lắm khi được tặng cặp, sách, vở. Các cô chú trong CLB Tấm lòng vàng An Khê không chỉ cho đồ dùng học tập, bánh kẹo, mà còn động viên, hướng dẫn em cách sắp xếp, chuẩn bị sách vở. Em sẽ cố gắng chăm chỉ học tập”.

Giữa tháng 8-2025, CLB Tấm lòng vàng An Khê phối hợp cùng Đoàn xã Sró tổ chức chương trình “Cùng em đến trường”, tặng 350 suất quà cho học sinh trên địa bàn. Ảnh: Phan Nhung

Giữa tháng 8-2025, CLB Tấm lòng vàng An Khê cũng đã phối hợp cùng Đoàn xã Sró tổ chức chương trình “Cùng em đến trường” tại làng Nhang Lớn.

Trong khoảng sân rộng trước nhà rông của làng, thành viên CLB và các anh, chị đoàn viên, thanh niên bày biện 5 gian hàng ăn uống 0 đồng, tạo không khí vui nhộn để 350 em học sinh đến nhận quà được vui chơi, ăn uống và xem diễn tấu cồng chiêng.

Tại chương trình trên, CLB tặng 35 suất quà cho đội cồng chiêng nhí của xã; tặng 100 suất quà (ba lô, đồ chơi) cho học sinh lớp mẫu giáo ở xã; 10 chiếc xe đạp cho 10 học sinh vượt khó học tốt; 250 suất quà (ba lô, sách vở, bút viết, quần áo đồng phục), cùng 1 tủ sách và 200 chiếc khăn quàng đỏ cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đăk Kơ Ning.

Được tặng xe đạp và đồ dùng học tập, em Đinh Thị Dân (làng Htiên, xã SRó) phấn khởi nói: “Năm nay em lên lớp 6, học tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đăk Kơ Ning. Vì không có xe đạp, nên mẹ em thường chở 2 con đi học. Năm học này, em tự đi tới trường và chở em trai đi học, đỡ đần mẹ”.

Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đăk Kơ Ning (xã Sró) phấn khởi có xe mới đi học. Ảnh: Phan Nhung

Soạn bút viết, vở mới vào cặp sách cho các con, chị Đinh Thị Tơlơt (mẹ của em Đinh Thị Dân) tâm sự: “Gia cảnh nghèo, mẹ con tôi được chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ thường xuyên. Bước vào năm học mới, ngoài gạo, nhu yếu phẩm, các nhà hảo tâm hỗ trợ quần áo, giày dép, sách vở. Những suất quà thiết thực này giúp tôi vơi bớt gánh nặng”.

Cô Hà Thị Ngọc Bích - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đăk Kơ Ning - cho biết: Năm học 2025 - 2026, trường có tổng số 639 em học sinh (gần 98% số học sinh là người dân tộc thiểu số). Phần lớn đời sống của các em học sinh còn khó khăn, thiếu thốn.

“Sự giúp đỡ của CLB Tấm lòng vàng An Khê trước thềm năm học mới đã góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính cho nhiều gia đình, nhất là hộ nghèo. Điều này thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với thế hệ tương lai, đồng thời giúp các em học sinh cảm nhận được sự yêu thương. Từ đó, các em có thêm động lực để vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống” - cô Bích bày tỏ.

Theo bà Phan Thị Nhung - Chủ nhiệm CLB Tấm lòng vàng An Khê, bắt đầu hoạt động từ năm 2011, từ đó đến nay, định kỳ hằng tháng, hằng quý, CLB tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực. Riêng chương trình “Cùng em đến trường”, CLB đã tổ chức được 15 đợt tại các thôn, làng vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Chỉ tính từ đầu năm 2025 đến nay, CLB đã phối hợp với hội, đoàn thể, trường học ở các xã Ya Hội, Đak Pơ, Ya Ma, Sró tổ chức 4 chương trình “Cùng em đến trường”, tặng tổng cộng 780 suất quà đồ dùng học tập cho các em học sinh với tổng trị giá gần 160 triệu đồng, do các nhà hảo tâm trong cả nước đóng góp, ủng hộ.