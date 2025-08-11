Tiếp sức “Cùng em đến trường” tại xã Ia Hrú

(GLO)-Ngày 9-8, tại Trường Tiểu học Hùng Vương (xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai), nhóm từ thiện Fly To Sky (thành viên các Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia, trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) phối hợp cùng nhóm thiện nguyện Minh Phước, UBND và Đoàn xã Ia Hrú tổ chức chương trình “Cùng em đến trường”.

Ngay từ sáng sớm, sân Trường Tiểu học Hùng Vương đã đông kín người dân và học sinh. Các gian hàng 0 đồng với đủ mặt hàng từ đồ dùng học tập, bánh sữa, balo đến các nhu yếu phẩm… thu hút đông đảo người tham gia. Hàng trăm phần quà được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo đã sẵn sàng để trao tận tay bà con và các em nhỏ, mang đến không khí nhộn nhịp và ấm áp.

Không khí sân Trường Tiểu học Hùng Vương rộn ràng từ sáng sớm. Ảnh: Chu Hằng

Ban tổ chức đã tặng 200 phần quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 520.000 đồng.

Đồng thời, 200 phần quà học tập trị giá 500.000 đồng/phần cũng được trao cho các em học sinh Trường Tiểu học Hùng Vương và Trường THCS Nguyễn Huệ, bao gồm sách giáo khoa mới, vở, balo và đồ dùng học tập.

Ban tổ chức chương trình trao xe đạp cho các em học sinh. Ảnh: Chu Hằng

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng tặng 100 chiếc xe đạp (tổng trị giá 150 triệu đồng) cho các em học sinh tiểu học, THCS và 1.385 bộ đồng phục mẫu giáo.

Đại diện Ban tổ chức tặng các em nhỏ những bộ đồng phục mẫu giáo. Ảnh: Chu Hằng

Đôi tay nắm chặt ghi-đông chiếc xe đạp mới tinh, em Ksor Minh (học sinh lớp 7, Trường THCS Lý Tự Trọng) nở nụ cười rạng rỡ. Em cho hay: “Trước đây ngày nào em cũng phải đi bộ một quãng xa để tới trường. Giờ có xe đạp, em vui lắm và sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng các cô chú”.

Bà con phấn khởi thưởng thức những tô bún cá thơm ngon do các thành viên chương trình phục vụ miễn phí. Ảnh: Chu Hằng

Không chỉ dừng lại ở những phần quà và phương tiện đến trường, chương trình còn tiếp tục mang đến niềm vui và sự ấm áp cho các em học sinh bằng 500 suất ăn miễn phí, 200 ly trà sữa và 200 ổ bánh mì hamburger.

Cũng trong dịp này, ban tổ chức đã khởi công xây dựng 2 mái ấm Minh Phước 112 cho các gia đình đặc biệt khó khăn.

Đại diện lãnh đạo địa phương, Ban tổ chức chương trình tại lễ khởi công xây dựng mái ấm Minh Phước 112 cho gia đình anh Ksor Đẽ. Ảnh: ĐVCC

1 trong 2 hộ được hỗ trợ là gia đình ông Siu Gút (thôn Plei Đung, xã Ia Hrú). Cả 7 người trong gia đình bao năm qua sống chen chúc trong căn nhà sàn cũ kỹ, mùa mưa thì dột tứ phía. Ông xúc động chia sẻ: “Cuộc sống khó khăn quá, có đứa con phải nghỉ học để đi làm phụ giúp. Nay gia đình tôi được các nhà hảo tâm hỗ trợ xây nhà mới, tôi mừng lắm. Từ nay gia đình sẽ có chỗ ở vững chãi, không còn nơm nớp lo mưa dột nữa”.

Ông Đậu Sỹ Quốc-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hrú-thông tin: Toàn xã Ia Hrú có 29 thôn, làng với 37.165 người dân, đồng bào dân tộc thiểu số là 23.794 người, chiếm 64,02%. Xã còn 7,79% hộ nghèo, 6,85% hộ cận nghèo.

"Chương trình “Cùng em đến trường” đã mang đến nhiều phần quà thiết thực, góp phần san sẻ khó khăn với bà con. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của các nhà hảo tâm trong những lần tới, để hỗ trợ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn"- ông Quốc nói.

Với tổng kinh phí khoảng 600 triệu đồng, hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa, chương trình “Cùng em đến trường” lần này không chỉ là dịp trao quà mà còn là hành trình kết nối yêu thương, bảo đảm mỗi phần hỗ trợ đều đến đúng người cần, phù hợp nhu cầu thực tế.

Anh Lê Văn Phúc-Tổng Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky-cho biết: Với mong muốn đồng hành cùng người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, theo phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình lần này mang đến hàng trăm phần quà ý nghĩa và nhiều hoạt động thiết thực, góp phần san sẻ khó khăn cùng bà con.