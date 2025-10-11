Báo Gia Lai điện tử

Anh Vũ Hồng Quân được công nhận danh hiệu “Thanh niên sống đẹp” năm 2025

DƯƠNG LINH
(GLO)-Anh Vũ Hồng Quân-Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định là đại diện duy nhất của tỉnh được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 ở lĩnh vực lao động sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế.

Anh Vũ Hồng Quân đã thành lập và điều hành nhiều doanh nghiệp như: Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Nghĩa trang An Lộc Phát, Công ty TNHH Takumino, Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát…tạo cơ hội việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.

Ngoài ra, anh luôn chú trọng triển khai nhiều hoạt động gắn phát triển doanh nghiệp với trách nhiệm cộng đồng; vận động nguồn lực trong cộng đồng doanh nhân trẻ thực hiện các hoạt động an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 9 tỷ đồng trong giai đoạn 2022-2025.

anh-vu-hong-quan-2.jpg
Anh Vũ Hồng Quân là 1 trong 20 gương "Thanh niên sống đẹp" cấp trung ương năm 2025 và là đại diện duy nhất của tỉnh đạt danh hiệu này. Ảnh: ĐVCC

Anh từng nhận nhiều giải thưởng cấp trung ương như: Giải thưởng Sao Đỏ-Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2025, Bằng khen Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam năm 2024 cùng nhiều bằng khen cấp tỉnh khác...

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức, nhằm tôn vinh những cá nhân có hành động, nghĩa cử cao đẹp, lan tỏa tinh thần sống tích cực trong xã hội. Năm nay, lễ trao giải diễn ra tối 11-10 tại TP. Hà Nội.

