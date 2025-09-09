Gia Lai phấn đấu mỗi học sinh, sinh viên đều có bảo hiểm y tế

(GLO)- Năm học 2025 - 2026, Gia Lai đặt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Đây không chỉ là yêu cầu về tỷ lệ bao phủ BHYT mà còn thể hiện sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, ngành Giáo dục và Bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với sức khỏe thế hệ trẻ.

Quyết tâm đạt mục tiêu đề ra

Thực hiện Công văn số 1688/UBND-KGVX ngày 9-8-2025 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2025 - 2026, các sở, ngành và địa phương đã khẩn trương vào cuộc.

UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Sở Nội vụ cùng các cơ sở giáo dục thống kê số lượng HSSV để triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT.

Đồng thời, các đơn vị phải kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ, hướng tới mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học mới.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Thiên (bìa trái) trao giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh cho các tập thể thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế năm học 2024 - 2025. Ảnh: ĐVCC

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Đặng Văn Lý nhấn mạnh: BHYT không chỉ bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho HSSV mà còn là trụ cột an sinh xã hội. Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm của cả hệ thống, chúng tôi tin tưởng mục tiêu bao phủ BHYT năm học 2025 - 2026 sẽ đạt được.

Cùng với việc vận động, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH đẩy mạnh hướng dẫn HSSV cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số, tạo thuận tiện trong tra cứu thông tin, khám-chữa bệnh. Đây cũng là bước đi quan trọng trong chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý BHYT.

Đáng chú ý, công tác hỗ trợ nhóm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em đồng bào dân tộc thiểu số cũng được đặt lên hàng đầu. Theo Hướng dẫn số 289 về việc thực hiện BHYT HSSV năm học 2025 - 2026 do BHXH tỉnh và Sở GD&ĐT ban hành, mức đóng BHYT HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm đóng (mức lương cơ sở từ ngày 1-7-2024 là 2,34 triệu đồng); trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng, HSSV đóng 50% còn lại.

Riêng tại tỉnh Gia Lai (cũ), HSSV là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì được ngân sách trung ương hỗ trợ 70% mức đóng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% mức đóng, thời gian hỗ trợ đến hết tháng 10.2026.

Nhóm HSSV là người dân tộc thiểu số còn lại được ngân sách trung ương hỗ trợ 50% mức đóng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% mức đóng, HSSV đóng 20% mức đóng.

Hướng đến bao phủ toàn diện

Tại nhiều địa phương, công tác BHYT học sinh đã đạt những kết quả ấn tượng. Theo BHXH cơ sở Đak Đoa, năm học trước, 27.491/27.532 học sinh trên địa bàn 5 xã: Đak Đoa, Kdang, Ia Băng, Kon Gang và Đak Sơmei đã tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 99,85%.

Giám đốc BHXH cơ sở Đak Đoa Nguyễn Văn Tiền cho biết: “Năm nay, chúng tôi đặt mục tiêu 100% học sinh tham gia BHYT. Ngoài phối hợp tuyên truyền, vận động, chúng tôi đề nghị các trường học chú trọng kiện toàn y tế trường học để các em được chăm sóc sức khỏe toàn diện ngay tại cơ sở giáo dục”.

Tại các phường, xã: Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Tây, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc (khu vực phụ trách của BHXH cơ sở An Nhơn), toàn bộ 31.232 học sinh của 41 cơ sở giáo dục đều tham gia BHYT trong năm học 2024 - 2025, đạt tỷ lệ 100%. Nhờ đó, quyền lợi chăm sóc sức khỏe ban đầu của các em được bảo đảm.

Trong khi đó, BHXH cơ sở Hoài Nhơn cũng ghi nhận 100% học sinh thuộc 7 phường: Bồng Sơn, Tam Quan, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc tham gia BHYT trong năm học vừa qua.

Hơn 20.900 lượt học sinh ở các phường này khám chữa bệnh BHYT với tổng chi phí trên 7,3 tỷ đồng, giúp các gia đình giảm gánh nặng khi có con đau ốm, cần điều trị, chăm sóc sức khỏe.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Thiên đánh giá: “Con số này cho thấy hiệu quả thiết thực của chính sách BHYT. Chúng ta không chỉ hoàn thành chỉ tiêu mà còn mang lại lợi ích cụ thể cho từng gia đình”.

Tuy nhiên, vẫn còn những địa bàn gặp khó khăn trong công tác bao phủ BHYT. Theo thông tin từ BHXH cơ sở Chư Prông và BHXH cơ sở Chư Sê, tỷ lệ học sinh tại địa bàn các đơn vị này quản lý tham gia BHYT trong năm học 2024 - 2025 lần lượt đạt 96,64% và 96%.

Tại buổi làm việc với BHXH cơ sở Chư Sê - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trần Ngọc Tuấn - đề nghị: “Bước vào năm học 2025 - 2026, BHXH cơ sở tiếp tục gắn kết chặt chẽ với các nhà trường, tập trung tuyên truyền tại các đơn vị có tỷ lệ tham gia BHYT thấp; chú trọng hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu đúng quy định; đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho giáo viên và học sinh thông qua việc giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, góp phần giữ vững an sinh xã hội và hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT trên địa bàn”.