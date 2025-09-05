Người cao tuổi bức xúc vì phải trả tạm ứng 20% chi phí khám-chữa bệnh BHYT

(GLO)-Ngày 13-8, Gia Lai Online có bài viết "Nhiều người cao tuổi bất ngờ việc giảm mức hưởng BHYT từ 100% xuống 80%". Ngày 21-8, Bộ Y tế có Công văn số 5622/BYT-BH về triển khai thực hiện chính sách BHYT với một số đối tượng tham gia BHYT. Tuy nhiên đến nay, BHXH vẫn chưa có hướng dẫn điều chỉnh.

Theo công văn 5622/BYT-BH, đối tượng là người hưởng chính sách trợ cấp, trợ giúp xã hội hằng tháng từ ngày 1-7-2025 trở về trước theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, trợ giúp xã hội tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) theo nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng BHYT và có mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng theo quy định của pháp luật về BHYT ban hành trước ngày 01-1-2025 mà từ ngày 01-7-2025 chuyển sang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 176/2025/NĐ-CP thì tiếp tục được ngân sách nhà nước đóng BHYT và có mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng khi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại khoản 6 Điều 5 và khoản 1 Điều 15 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP.

Bác sĩ khám bệnh cho người cao tuổi tại Khoa Khám (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai). Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật về BHYT, đảm bảo quyền lợi ổn định, liên tục cho người tham gia BHYT.

Trước đó, nhiều người cao tuổi phản ánh từ ngày 1-7-2025, chính sách BHYT có nhiều thay đổi, trong đó mức hưởng của một số đối tượng được quỹ BHYT thanh toán từ 100% (trước ngày 1-7-2025), xuống còn 80% (từ ngày 1-7-2025); trong đó, có đối tượng thuộc diện người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng theo quy định của pháp Luật về Bảo hiểm xã hội (BHXH), trước 1-7-2025 mã đối tượng là BT, từ ngày 1-7-2025 mã đối tượng là LH.

Sau công văn của Bộ Y tế, người cao tuổi thuộc diện đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội vô cùng phấn khởi. Tuy nhiên, đến sáng 3-9, nhiều đối tượng thuộc diện nêu trên khi đi khám-chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vẫn chưa được điều chỉnh mức hưởng BHYT do cơ quan BHXH tỉnh chưa có hướng dẫn cụ thể nên đơn vị khám bệnh, chữa bệnh vẫn tạm thu 20% chi phí.

Dù Bộ y tế đã có công văn nhưng đến sáng 3-9, cơ quan BHXH vẫn chưa có hướng dẫn nên các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa thể điều chỉnh mức hưởng BHYT cho đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Ảnh: Như Nguyện

Ông Bùi Quang Triều (86 tuổi, thôn 3, xã Chư Sê) chia sẻ: Trước đây, tôi được hưởng BHYT với mức hưởng 100% nhưng từ ngày 1-7 vừa qua đi khám bệnh thì được thông báo chỉ còn được hưởng 80%, phải đóng 20% chi phí. Sau đó, nghe các y-bác sĩ nói đã có công văn điều chỉnh mức hưởng của tôi về 100% như cũ nhưng do cơ quan BHXH chưa có hướng dẫn cụ thể nên bệnh viện chưa điều chỉnh được và tạm thu 20% chi phí khám-chữa bệnh.

“Tôi cũng có thắc mắc là số tiền tạm thu 20% chi phí khám-chữa bệnh của tôi sau này hoàn trả như thế nào. Tôi đã già đi lại khó khăn, kinh tế phụ thuộc con cái nên mỗi lần khám-chữa bệnh phải chi trả thêm tiền thật sự rất khó khăn. Tôi mong cơ quan BHXH nhanh chóng có hướng dẫn điều chỉnh giúp đảm bảo quyền lợi cho người dân”-ông Triều kiến nghị.

Tương tự, ông Huỳnh Văn Mậu (83 tuổi, thôn 1, xã Ia Ly) cho hay: Tôi tuổi cao, có nhiều bệnh, tháng nào cũng đi khám-chữa bệnh. Trong khi đó, kinh tế phụ thuộc vào con cái nên nếu phải chi trả 20% chi phí khám-chữa bệnh sẽ là số tiền không nhỏ, nhất là khi bệnh nặng phải điều trị nội trú.

“Tôi kiến nghị cơ quan BHXH quan tâm và nhanh chóng có hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh điều chỉnh kịp thời giúp người dân an tâm khi đi khám-chữa bệnh”- ông Mậu nói.

Ông Huỳnh Văn Mậu (83 tuổi, thôn 1, xã Ia Ly; bìa trái) kiến nghị cơ quan BHXH quan tâm và nhanh chóng hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Ảnh: Như Nguyện

Ông Rmah Chul (87 tuổi, làng Ngó, phường Hội Phú) bày tỏ: Bác sĩ giải thích thì tôi nghe hiểu nhưng nếu khám bệnh và phải đóng nhiều tiền thì tôi không có. Vì vậy, tôi mong muốn Nhà nước nhanh chóng điều chỉnh lại mức thụ hưởng 100% chi phí khám-chữa bệnh như cũ.

Về việc này, bác sĩ Nguyễn Thị Tú Trinh (Phó Trưởng Khoa Khám, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Trước ngày 1-7-2025, bệnh nhân trên 75 tuổi, mã thẻ BHYT là BT được hưởng BHYT với mức hưởng 100% chi phí khám-chữa bệnh, nhưng từ ngày 1-7-2025, thay đổi mã thẻ sang LH, mức hưởng chỉ còn 80%. Khi bệnh viện thông báo việc này nhiều bệnh nhân rất bất ngờ vì họ không nắm được thông tin. Rất mừng sau đó, Bộ Y tế có Công văn số 5622/BYT-BH về việc triển khai thực hiện chính sách BHYT với một số đối tượng tham gia BHYT và các đối tượng này được trở lại mức hưởng 100% như trước 1-7-2025. “Tuy vậy, đến nay cơ quan BHXH vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể nên chúng tôi vẫn tạm thu của các đối tượng thuộc nhóm trên là 20% chi phí khám-chữa bệnh. Sau này có hướng dẫn thì sẽ căn cứ vào đó để giải quyết cho người thụ hưởng”- bác sĩ Trinh thông tin thêm.