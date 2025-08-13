Nhiều người cao tuổi bất ngờ trước việc giảm mức hưởng BHYT từ 100% xuống 80%

(GLO)- Mới đây, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai nhận được ý kiến phản ánh của nhiều người cao tuổi về việc họ đang được quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán với mức hưởng 100%, 95% nhưng từ ngày 1-7-2025 mức hưởng BHYT chỉ còn 80% mà không hề được cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) thông tin trước.

Nhận được thông tin phản ánh, ngày 11-8, phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) để ghi nhận thực tế. Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Phúc (80 tuổi, phường An Phú) chia sẻ: Tôi già rồi nên không thể lao động vì vậy không có thu nhập ổn định. Vừa qua, tôi rất mừng vì được hưởng chính sách trợ cấp của Nhà nước với mức 500.000 đồng/tháng. Hiện tôi sống với cháu ngoại và nuôi vài con heo để có thêm thu nhập. Tuy nhiên, dịch tả heo diễn biến phức tạp nên heo cũng khó bán, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Bác sĩ thăm khám bệnh cho người cao tuổi tại Khoa Khám (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai). Ảnh: Như Nguyện

Theo bà Phúc, trước đây, bà được quỹ BHYT chi trả 100% khi khám-chữa bệnh. Tuy nhiên, sáng 11-8, khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai thì được thông báo hiện bà chỉ được hưởng mức chi trả 80%. Điều này khiến bà hết sức bất ngờ. “Tôi đã già, sức khỏe suy yếu lại mắc nhiều bệnh. Hầu như tháng nào cũng đi khám-chữa bệnh, nếu mức thụ hưởng giảm như thế này thì không biết lấy tiền đâu để cùng chi trả chi phí khám-chữa bệnh”-bà Phúc lo lắng.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Mỹ (SN 1944, tổ 3, phường Pleiku) cho hay: "Hôm nay, tôi đến khám thì mới biết mức hưởng BHYT của mình từ 100% giảm xuống còn 80%. Tôi cũng như nhiều người khác hết sức bất ngờ vì ngành chức năng không thông báo trước việc này. Các y-bác sĩ cũng không biết giải thích ra sao vì chính họ cũng không biết. Việc bị giảm mức hưởng BHYT khi khám-chữa bệnh ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người cao tuổi. Tuổi già nhiều bệnh, không thể lao động để kiếm thêm thu nhập, cuộc sống nhiều lúc phụ thuộc vào con cái nên rất khó khăn”-ông Mỹ bộc bạch.

Điều dưỡng viên Lê Thị Thu Hảo (Khoa Khám, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Trước đây, bệnh nhân trên 75 tuổi mã thẻ BHYT là mã BT (bảo trợ) được hưởng BHYT mức hưởng 100%. Nhưng từ ngày 1-7-2025, thay đổi mã thẻ, mức hưởng chỉ còn 80%. Việc này, Bệnh viện không được thông báo trước, người dân cũng không nắm được thông tin nên khiến nhiều người cao tuổi đến khám bị bất ngờ.

“Nhiều cụ già hoàn cảnh neo đơn, khó khăn, con cái ở xa, cứ nghĩ đến khám nhận thuốc như mọi lần trước không tốn tiền. Khi được thông báo phải chi trả 20%, các cụ rất bối rối. Một số cụ không có tiền nên đành để lại thuốc và ra về”-chị Hảo nói.

Ông Nguyễn Văn Mỹ (SN 1944, tổ 3, phường Pleiku) bất ngờ khi bác sĩ thông báo mức hưởng BHYT của ông từ 100% giảm còn 80% từ ngày 1-7-2025. Ảnh: Như Nguyện

Trao đổi về việc này, đại diện BHXH tỉnh Gia Lai thông tin: Từ ngày 1-7-2025, chính sách BHYT có nhiều thay đổi, trong đó mức hưởng của một số đối tượng được quỹ BHYT thanh toán từ 100% (trước ngày 1-7-2025), giảm xuống còn 80% (từ ngày 1-7-2025); trong đó, có đối tượng thuộc diện đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng theo quy định của pháp Luật về BHXH (trước 1-7-2025 mã đối tượng là BT, từ ngày 1-7-2025 mã đối tượng là LH).

Trước ngày 1-7-2025, về chính sách trợ cấp hàng tháng, quy định tại điểm b, điểm c khoản 5 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 (thay thế Nghị định 136/2013/NĐCP ngày 21-10-2013) của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội gồm: người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này (điểm a khoản 5 Điều 5 của Nghị định) đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn; người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng.

Về chính sách BHYT, quy định tại điểm g khoản 3 Điều 12 Luật BHYT (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014, có hiệu lực từ ngày 1-1-2015); theo đó, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng được ngân sách nhà nước đóng kinh phí để mua thẻ BHYT (mã đối tượng là BT) và được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi được hưởng, với mức hưởng 100%.

Từ ngày 1-7-2025, về chính sách trợ cấp hàng tháng, quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị định 176/2025/NĐ-CP ngày 30-6-2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về trợ cấp hưu trí xã hội; theo đó, mức hưởng của 2 đối tượng bảo trợ xã hội nêu trên sẽ có thay đổi kể từ ngày 1-7-2025.

Nhiều người cao tuổi đến khám-chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai bất ngờ khi đột ngột bị giảm mức hưởng BHYT từ 100%, 95% xuống còn 80%. Ảnh: Như Nguyện

Cụ thể, về chính sách BHYT, quy định tại điểm t, khoản 3 Điều 12 Luật BHYT (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1-7-2025); theo đó, người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về BHXH được ngân sách nhà nước đóng kinh phí mua thẻ BHYT (mã đối tượng là LH). Về mức hưởng, quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật BHYT (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1-7-2025); theo đó, đối tượng quy định tại điểm t khoản 3 Điều 12 không thuộc đối tượng được quỹ BHYT thanh toán 100% hay 95% (tức là thuộc đối tượng khác, được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí khám-chữa bệnh trong phạm vi được hưởng).

Việc đột ngột bị giảm mức hưởng BHYT từ 100%, 95% xuống còn 80% khiến nhiều người cao tuổi bất ngờ và lo lắng, bởi hơn ai hết, họ là những người cần được chăm sóc y tế thường xuyên và cũng thường khám-chữa bệnh. Với những người già neo đơn, kinh tế khó khăn thì mức chi trả 20% là một số tiền không hề nhỏ. “Tôi nghĩ nếu chính sách chưa hợp lý thì Nhà nước cần có điều chỉnh để chính sách hiệu quả và nhân văn, giúp người dân nói chung, người cao tuổi nói riêng được đảm bảo các điều kiện chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất”-ông Nguyễn Văn Mỹ kiến nghị.