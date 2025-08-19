Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2025 - 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN MUỘI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO) - BHXH tỉnh và Sở GD&ĐT vừa ban hành Hướng dẫn số 289/HDLN-BHXH-SGDĐT về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2025 - 2026. 

Theo đó, HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt buộc phải tham gia BHYT (trừ những trường hợp đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT theo Luật BHYT: hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân ngành công an, quân đội, người đang sinh sống tại các xã đảo...

1.jpg
HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh bắt buộc phải tham gia BHYT. Ảnh: Nguyễn Muội

Mức đóng BHYT HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm đóng (Mức lương cơ sở từ ngày 1.7.2024 là 2.340.000 đồng), trong đó: ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng, HSSV đóng 50% mức đóng.

Riêng đối với HSSV là người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ), chính sách hỗ trợ có sự khác biệt.

Cụ thể, HSSV là “Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ” được Ngân sách trung ương hỗ trợ 70% mức đóng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% mức đóng, HSSV không phải đóng BHYT. Thời gian hỗ trợ đến hết tháng 10.2026.

Nhóm HSSV là người dân tộc thiểu số còn lại được Ngân sách trung ương hỗ trợ 50% mức đóng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% mức đóng, HSSV đóng 20% mức đóng.

HSSV có thể đăng ký theo các phương thức đóng: 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Trường hợp tham gia phương thức 3 tháng, 6 tháng khi thẻ BHYT sắp hết hạn, các cơ sở giáo dục đôn đốc HSSV tiếp tục đăng ký tham gia để thẻ BHYT có giá trị liên tục đến hết năm tài chính. Khuyến khích các cơ sở giáo dục đôn đốc HSSV tham gia BHYT theo phương thức 12 tháng. Đối với trường hợp học sinh mới vào lớp 1 và sinh viên nhập học năm thứ nhất tự nguyện đóng một lần 13, 14, 15 tháng vào đầu năm học thì thực hiện thu theo quy định tại hướng dẫn.

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của ngành BHXH và GD&ĐT, Gia Lai phấn đấu đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT trong năm học 2025 - 2026, nhằm đảm bảo quyền lợi về chăm sóc sức khỏe cho thế hệ trẻ, quyền lợi an sinh ngay từ ghế nhà trường, lan tỏa tinh thần nhân văn của chính sách BHYT trong toàn xã hội.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai có 2 sáng kiến tiêu biểu tham gia triển lãm “Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình”

Gia Lai có 2 sáng kiến tiêu biểu tham gia triển lãm “Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình”

Xã hội

(GLO)- Ngày 15-8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), gian hàng của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai đã góp mặt tại triển lãm “Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình” với 2 thiết bị đào tạo tự làm tiêu biểu, thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu và khách tham quan.

“Bệ đỡ” giúp người dân thoát nghèo

“Bệ đỡ” giúp người dân thoát nghèo

Xã hội

(GLO)- Nhờ vốn vay ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), đến cuối tháng 7-2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách toàn tỉnh Gia Lai đạt 15.680 tỷ đồng, tăng 1.016 tỷ đồng so với cuối năm 2024. Nguồn vốn này đã giúp nhiều hộ nghèo đầu tư sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Cầu nối giúp bệnh nhân nghèo

Cầu nối giúp bệnh nhân nghèo

Đời sống

(GLO)- Thời gian qua, tổ công tác xã hội tại các bệnh viện trên địa bàn cao nguyên Gia Lai đã phát huy tốt vai trò cầu nối giúp bệnh nhân nghèo. Qua kết nối, bệnh nhân được hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần, giúp họ vượt qua khó khăn, an tâm điều trị bệnh.

Đổi đời nhờ được hỗ trợ nhà ở

Đổi đời nhờ được hỗ trợ nhà ở

Đời sống

(GLO)- Được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở kiên cố, nhiều hộ nghèo ở xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai) đã hiện thực hóa giấc mơ an cư để tập trung phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tặng 350 suất quà cho thiếu nhi xã Sró

Tặng 350 suất quà cho thiếu nhi xã Sró

Từ thiện

(GLO)- Ngày 10-8, Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê (trực thuộc Mạng lưới tình nguyện Quốc gia) phối hợp cùng Đoàn xã Sró tổ chức chương trình “Cùng em đến trường” mùa thứ 14 tại làng Nhang Lớn.

Gia Lai: Doanh nghiệp vận tải cam kết chấp hành pháp luật, ủng hộ 42 triệu đồng cho bà con nghèo học bằng lái xe máy

Gia Lai: Doanh nghiệp vận tải cam kết chấp hành pháp luật, ủng hộ 42 triệu đồng cho bà con nghèo học bằng lái xe máy

Xã hội

(GLO)- Tại buổi tuyên truyền pháp luật do lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức, 24 doanh nghiệp vận tải ở các xã khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã ký cam kết chấp hành quy định về giao thông, đồng thời quyên góp 42 triệu đồng hỗ trợ bà con ở các buôn, làng học bằng lái xe máy.

Sống khỏe nhờ trồng mãng cầu, nhãn trái vụ. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Bùi Văn Lời thu lãi cao từ trồng mãng cầu, nhãn trái vụ

Đời sống

(GLO)- Nhờ áp dụng kỹ thuật “bắt” cây mãng cầu, cây nhãn ra quả trái vụ, ông Bùi Văn Lời (làng Plei Pyang, xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã thu lãi cao, có cuộc sống sung túc. Ông còn chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc vườn cây ăn quả cho người dân, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

null