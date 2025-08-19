Hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2025 - 2026

(GLO) - BHXH tỉnh và Sở GD&ĐT vừa ban hành Hướng dẫn số 289/HDLN-BHXH-SGDĐT về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2025 - 2026.

Theo đó, HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt buộc phải tham gia BHYT (trừ những trường hợp đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT theo Luật BHYT: hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân ngành công an, quân đội, người đang sinh sống tại các xã đảo...

HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh bắt buộc phải tham gia BHYT. Ảnh: Nguyễn Muội

Mức đóng BHYT HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm đóng (Mức lương cơ sở từ ngày 1.7.2024 là 2.340.000 đồng), trong đó: ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng, HSSV đóng 50% mức đóng.

Riêng đối với HSSV là người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ), chính sách hỗ trợ có sự khác biệt.

Cụ thể, HSSV là “Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ” được Ngân sách trung ương hỗ trợ 70% mức đóng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% mức đóng, HSSV không phải đóng BHYT. Thời gian hỗ trợ đến hết tháng 10.2026.

Nhóm HSSV là người dân tộc thiểu số còn lại được Ngân sách trung ương hỗ trợ 50% mức đóng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% mức đóng, HSSV đóng 20% mức đóng.

HSSV có thể đăng ký theo các phương thức đóng: 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Trường hợp tham gia phương thức 3 tháng, 6 tháng khi thẻ BHYT sắp hết hạn, các cơ sở giáo dục đôn đốc HSSV tiếp tục đăng ký tham gia để thẻ BHYT có giá trị liên tục đến hết năm tài chính. Khuyến khích các cơ sở giáo dục đôn đốc HSSV tham gia BHYT theo phương thức 12 tháng. Đối với trường hợp học sinh mới vào lớp 1 và sinh viên nhập học năm thứ nhất tự nguyện đóng một lần 13, 14, 15 tháng vào đầu năm học thì thực hiện thu theo quy định tại hướng dẫn.

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của ngành BHXH và GD&ĐT, Gia Lai phấn đấu đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT trong năm học 2025 - 2026, nhằm đảm bảo quyền lợi về chăm sóc sức khỏe cho thế hệ trẻ, quyền lợi an sinh ngay từ ghế nhà trường, lan tỏa tinh thần nhân văn của chính sách BHYT trong toàn xã hội.